Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 июня 2018
- 10:50 Игра многоразового использования.
- 05:00 Красивые кадры: Российские военные и сирийцы провели ночную акцию в Алеппо (ВИДЕО).
- Вчера 23:04 СРОЧНО: Армия России убедила крупную группировку боевиков перейти на сторону Асада.
- Вчера 22:34 Бой глазами танкиста: Т-90 уничтожает боевиков на юге Сирии (ВИДЕО).
Игра многоразового использования
Редкий случай фейка многоразового интернационального использования.
В прошлом году, если помните, у МО РФ был косяк, когда в видеоподборке с ударами по ИГИЛ в Сирии затесались кадры из игры АС-130 Gunship Simulator.
Вы будете смеятся, но один из крупнейших йеменских каналов поддерживающих коллаборационистов Хади использовал эти же самые кадры под вывеской "Апачи уничтожают подкрепления хуситов под Ходейдой".
Как пишут в комментариях, кроме ИГИЛ и хуситов, этим видео также пытались иллюстрировать борьбу с Талибаном в Афганистане, с "Аль-Шаббаб" в Сомали и каддафистами в Ливии.
Сама игра вышла в 2014 году и врядли предполагала, что ее рекламные материалы получат такую богатую жизнь в информационных потоках современных локальных войн.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Красивые кадры: Российские военные и сирийцы провели ночную акцию в Алеппо (ВИДЕО)
Российские военные и сирийцы почтили память павших в Великой Отечественной Войне и вооруженном конфликте в САР.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
«Свеча памяти» — это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.
Во время акции на Площади дружбы в Алеппо военнослужащие Центра примирения и военной полиции ВС РФ, представители русской общины и студенты города почтили память погибших минутой молчания, зажгли символичные свечи и возложили цветы к мемориалу российским и сирийским военнослужащим, павшим в борьбе с международным терроризмом.
Также во время мероприятия на большом экране велась трансляция видеоролика с фотографиями погибших российских и сирийских военнослужащих.
Читайте также: Мощный взрыв у военной базы США и Франции в Сирии — появились подробности
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Армия России убедила крупную группировку боевиков перейти на сторону Асада
Как сегодня сообщала «Русская Весна», российские военные провели успешные переговоры с рядом главарей ССА об отказе от вооруженного сопротивления и урегулировании своего статуса.
Командиры двух подразделений ССА, дислоцирующихся на границе провинций Эс-Сувейда и Дараа, приняли решение о передаче своих населенных пунктов правительственным войскам. Пока известны только их позывные: Абу-Кусайр и Омар эс-Сувейди, позже будут раскрыты имена.
Только что информацию РВ подтвердили в Минобороны России.
Первая крупная группировка «Свободной сирийской армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону официального Дамаска — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон.
Как сообщи «Русской Весне» военный источник, речь идёт о группировке «Таджамауа аль-Вият аль-Умари».
«Несмотря на усилия Центра по примирению в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков гуманитарная ситуация ухудшается. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получение населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков», — также сообщили в ЦПВС.
Читайте также: Яркие кадры штурма крепости боевиков: «Змей Горыныч», танки и бронебульдозеры хоронят яростно воюющих боевиков (+ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бой глазами танкиста: Т-90 уничтожает боевиков на юге Сирии (ВИДЕО)
Появились кадры боевой работы танка Т-90А, контратакующего позиции боевиков в районе Ладжат в провинции Дераа, где в течение июня происходили боестолкновения «Тигров» с исламистами. Когда было сделано видео, неизвестно.
Сирийская армия перебросила современные российские танки Т-90А на юг САР, где командование наращивает группировку войск для освобождения региона от джихадистов.
В начале июня стало известно, что в пустынной местности Аль-Ладжат шла контртеррористическая операция против группировки из числа бедуинов, связанной с «Джебхат Ан-Нусрой»* (сирийской «Аль-Каидой»*), причастной к резонансным убийствам, терактам и похищениям в провинциях Дераа и Эс-Сувейда.
Операция проводилась правительственными частями и сформированным из бедуинов отрядом «Лива Аль-Ашаир». Началу действий предшествовали неофициальные переговоры через посредников с поддерживаемой Иорданией оппозиционной группой «Джейш Ахрар Аль-Ашаир», которая осуществляет блокирующие действия на границе провинций Дераа и Эс-Сувейда с целью не допустить переброску подкреплений «Джабхат Ан-Нусры» в Эль-Ладжат.
Читайте также: В боях за Хаму танк Т-72 уничтожил Т-90, захваченный «Аль-Каидой» (+ФОТО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su