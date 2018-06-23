Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 июня 2018

Российские военные и сирийцы почтили память павших в Великой Отечественной Войне и вооруженном конфликте в САР.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.

«Свеча памяти» — это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.

Во время акции на Площади дружбы в Алеппо военнослужащие Центра примирения и военной полиции ВС РФ, представители русской общины и студенты города почтили память погибших минутой молчания, зажгли символичные свечи и возложили цветы к мемориалу российским и сирийским военнослужащим, павшим в борьбе с международным терроризмом.

Также во время мероприятия на большом экране велась трансляция видеоролика с фотографиями погибших российских и сирийских военнослужащих.

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