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Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 июня 2018

12:03. 23 июня 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Игра многоразового использования



Редкий случай фейка многоразового интернационального использования.
В прошлом году, если помните, у МО РФ был косяк, когда в видеоподборке с ударами по ИГИЛ в Сирии затесались кадры из игры АС-130 Gunship Simulator.



Вы будете смеятся, но один из крупнейших йеменских каналов поддерживающих коллаборационистов Хади использовал эти же самые кадры под вывеской "Апачи уничтожают подкрепления хуситов под Ходейдой".
Как пишут в комментариях, кроме ИГИЛ и хуситов, этим видео также пытались иллюстрировать борьбу с Талибаном в Афганистане, с "Аль-Шаббаб" в Сомали и каддафистами в Ливии.
Сама игра вышла в 2014 году и врядли предполагала, что ее рекламные материалы получат такую богатую жизнь в информационных потоках современных локальных войн.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Красивые кадры: Российские военные и сирийцы провели ночную акцию в Алеппо (ВИДЕО)

Красивые кадры: Российские военные и сирийцы провели ночную акцию в Алеппо (ВИДЕО) | Русская весна

Российские военные и сирийцы почтили память павших в Великой Отечественной Войне и вооруженном конфликте в САР.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.

«Свеча памяти» — это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. 

Во время акции на Площади дружбы в Алеппо военнослужащие Центра примирения и военной полиции ВС РФ, представители русской общины и студенты города почтили память погибших минутой молчания, зажгли символичные свечи и возложили цветы к мемориалу российским и сирийским военнослужащим, павшим в борьбе с международным терроризмом.

Также во время мероприятия на большом экране велась трансляция видеоролика с фотографиями погибших российских и сирийских военнослужащих.

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СРОЧНО: Армия России убедила крупную группировку боевиков перейти на сторону Асада

СРОЧНО: Армия России убедила крупную группировку боевиков перейти на сторону Асада | Русская весна

Как сегодня сообщала «Русская Весна», российские военные провели успешные переговоры с рядом главарей ССА об отказе от вооруженного сопротивления и урегулировании своего статуса. 

Командиры двух подразделений ССА, дислоцирующихся на границе провинций Эс-Сувейда и Дараа, приняли решение о передаче своих населенных пунктов правительственным войскам. Пока известны только их позывные: Абу-Кусайр и Омар эс-Сувейди, позже будут раскрыты имена.

Только что информацию РВ подтвердили в Минобороны России.

Первая крупная группировка «Свободной сирийской армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону официального Дамаска — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон.

Как сообщи «Русской Весне» военный источник, речь идёт о группировке «Таджамауа аль-Вият аль-Умари».

«Несмотря на усилия Центра по примирению в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков гуманитарная ситуация ухудшается. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получение населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков», — также сообщили в ЦПВС.

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Бой глазами танкиста: Т-90 уничтожает боевиков на юге Сирии (ВИДЕО)

Бой глазами танкиста: Т-90 уничтожает боевиков на юге Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Появились кадры боевой работы танка Т-90А, контратакующего позиции боевиков в районе Ладжат в провинции Дераа, где в течение июня происходили боестолкновения «Тигров» с исламистами. Когда было сделано видео, неизвестно.

Сирийская армия перебросила современные российские танки Т-90А на юг САР, где командование наращивает группировку войск для освобождения региона от джихадистов.

В начале июня стало известно, что в пустынной местности Аль-Ладжат шла контртеррористическая операция против группировки из числа бедуинов, связанной с «Джебхат Ан-Нусрой»* (сирийской «Аль-Каидой»*), причастной к резонансным убийствам, терактам и похищениям в провинциях Дераа и Эс-Сувейда.

Операция проводилась правительственными частями и сформированным из бедуинов отрядом «Лива Аль-Ашаир». Началу действий предшествовали неофициальные переговоры через посредников с поддерживаемой Иорданией оппозиционной группой «Джейш Ахрар Аль-Ашаир», которая осуществляет блокирующие действия на границе провинций Дераа и Эс-Сувейда с целью не допустить переброску подкреплений «Джабхат Ан-Нусры» в Эль-Ладжат.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Бой глазами танкиста: Т-90 уничтожает боевиков на юге Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

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Метки: главное, компиляция
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