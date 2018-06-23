Новости Украины и Новороссии 23 июня 2018
- 09:42 Проверяем голову Aдминистрации Дякулы.
- 09:09 Киев получит по зубам и с Запада, и с Востока, — Савченко (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:30 Украинцев ждёт скачок тарифов на коммунальные услуги.
- 01:36 Почему заявления Украины о новом ракетном оружии остаются фантазией (ФОТО).
- 01:26 Коза Ностра Дякулы.
- Вчера 23:44 Совсем плохие новости.
- Вчера 21:55 Маленькие жители ДНР запустили бумажные кораблики в память о жертвах ВОВ.
Проверяем голову Aдминистрации Дякулы
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Киев получит по зубам и с Запада, и с Востока, — Савченко (ФОТО, ВИДЕО)
22 июня Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения для нардепа Верховной рады Надежды Савченко, которая с 23 марта находится в СИЗО.
Напомним, бывшую «героиню» обвиняют в подготовке теракта в стенах украинского парламента и госизмене.
Адвокаты Савченко ожидали замены меры пресечения на домашний арест или взятие на поруки, однако суд отказался удовлетворить их ходатайство.
Комментируя решение суда, Савченко вновь заявила, что не планировала терактов и тех жестоких злодеяний (взрывов детсадов, школ и так далее), которые ей приписывают в Генпрокуратуре «незалежной».
«Близко даже обсуждения такого не было. Всё, что обсуждалось, это народное восстание, смена этой власти, волеизъявление народа», — пояснила нардеп.
«Если они (украинские власти, — прим. РВ) не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью», — добавила Савченко.
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Украинцев ждёт скачок тарифов на коммунальные услуги
Уже через несколько месяцев украинцев ждет очередной скачок тарифов на коммунальные услуги.
Подорожание газа приведет к повышению цен на горячую воду и тепло. Больше всего придется платить тем, кто живет в «хрущевках» и с недобросовестными соседями.
Украинское издание «Обозреватель» разобралось в том, как может подорожать коммуналка и почему приходится платить за соседей.
Особенности многоквартирного дома: платить придется и за соседа
Грядущий отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим для украинцев. Причин для этого несколько, но главная — тариф на газ. В тарифе на тепло 70% занимает энергоресурс.
Для примера, если голубое топливо прибавит в цене 10%, то отопление может подорожать на 4,5%. Если газ подорожает на 30%, то тариф на тепло вырастет на 13,5%. Учитывая рост заработных плат, поэтапную девальвацию гривни, увеличение цен на импортный газ, избежать роста цен на коммуналку украинцам не удастся.
Выход из сложившийся ситуации — экономия. Как подсчитали в Счетной палате, примерно 40% тепла расходуется в домах впустую. То есть Гкал поступили в дом, но потом «потерялись» в самом доме из-за плохо утепленных стен, дырявых окон и т. д. Но платить приходится и за то тепло, которое использовали, и за то, которое потеряли.
И если в частном доме экономить на отоплении несложно, то в многоэтажке придется договариваться с соседями. Так, утеплять отдельные квартиры нельзя, так как в результате на стыке утеплителя и стены дома образуется перепад температур.
Кроме того, смещается точка росы и в соседней квартире может появиться плесень. Со временем образуются микротрещины, в которых накапливается влага. В результате из-за соседа, который утеплил внешнюю стену только своей квартиры, постепенно будет разрушаться стена дома.
Больше всего за отопление придется платить жителям «хрущевок»
Как рассказывает эксперт в сфере недвижимости Лариса Ставинога, все старые панельные дома вовсе не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Однако, проблемы могут возникнуть и в новостройках. Так, согласно закону «О коммерческом учете коммунальных услуг», платежки должны считать основываясь на показателях домового счетчика.
Если часть квартир установили счетчики, а другие — нет, стоимость отопления мест общего пользования, за которые платят и первые и вторые, искусственно будет завышаться. Если же жильцы в квартирах с тепловыми регуляторами ставят отопление на «0», отапливаются они за счет тепла, которое через стены переходит от соседей и мест общего пользования. В таком случае также приходится платить за соседа.
Платить придется за соседей, у которых неисправны краны или магниты на счетчиках. Общедомовые потери воды, согласно действующему закону, делятся на всех жителей дома. То есть если сосед скрывает реальные показания своего квартирного счетчика, то за воду, которую он на самом деле использовал, заплатят все жильцы дома.
«Разница между показаниями домового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков будет пропорционально распределена между всеми потребителями в многоквартирном доме. И если, например, горячая вода вылилась из-за дырявой трубы, или кто-то из соседей „отматывает” счетчик — за это, в конечном итоге, придется заплатить всем», — поясняют в правительстве.
Не повезло и украинцам, которые живут в многоэтажках с домовым счетчиком на газ. По закону газовые счетчики должны устанавливаться в квартирах, однако некоторые поставщики установили один счетчик на весь дом. Показания такого счетчика делят на всех прописанных в доме жильцов. И если в одной квартире прописана, например, только бабушка, но с ней живет трое внуков, то платить за газ они будут за одного человека, а тратить в четыре раза больше. Разницу между потребленным и оплаченным голубым топливом компенсируют все соседи.
Как подорожает коммуналка
Тарифы на коммунальные услуги связаны между собою. Так, если поднять стоимость электроэнергии, то увеличатся цены на холодную и горячую воду. Если же повысить тариф на газ, то пропорционально подорожают отопление и горячая вода.
На данный момент стоимость коммунальных услуг рассчитывают сами предприятия. Свои расчеты они направляют в НКРЭКУ, там их проверяют и утверждают. Исключение — тариф на голубое топливо. Стоимость газа в Украине определяет Кабинет министров.
Для примера «Обозреватель» рассчитал, как могут изменится цены на услуги, если газ подорожает на 14%. Так, в Киеве стоимость отопления в квартире площадью 40 квадратных метров может подорожать с 2337 до 2664 грн, горячая вода с 367 до 441 грн, а газ — с 70 до 79 грн. При расчете использовались нормативы потребления для семьи из трех человек.
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Почему заявления Украины о новом ракетном оружии остаются фантазией (ФОТО)
Оборонная промышленность Украины не сможет создать ракетный комплекс нового поколения, сообщили источники RT в военном ведомстве страны и «Укрспецэкспорте».
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Киеву необходимо оружие, способное наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В частности, украинская сторона возлагает надежды на комплекс «Гром-2» с ракетами, дальность полёта которых — несколько сотен километров.
Украина лишена возможности создать ракетный комплекс, способный поражать цели на дальних расстояниях, сообщил RT источник в государственной компании «Укрспецэкспорт», которая осуществляет экспорт и импорт военной продукции.
«На Украине нет возможности строить ракеты такой дальности. Все существующие новые изделия — это давние разработки, которые сейчас просто доделывают. На государственных предприятиях, которые занимаются производством оружия, нет соответствующих специалистов», — отметил собеседник RT.
По его словам, желание Киева обладать оружием, которое достанет до Москвы или Санкт-Петербурга, пока остаётся фантазией.
Источник RT в ВСУ пояснил, что для создания ракетного комплекса нового поколения Украине потребуется кооперация с иностранными корпорациями.
«Мы были бы не против получить подобные ракеты на вооружение, но речь об этом не идёт. Самостоятельно выпускать их не получится, а кооперация с другими странами, насколько мне известно, не рассматривается», — пояснил собеседник RT.
Напомним, 21 июня в интервью украинскому изданию «Обозреватель» экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил о необходимости создания оружия, которое будет способно поражать цели на европейской части РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.
«Имеется в виду в первую очередь ракетное оружие. Из разработок, которые есть у нас, можно назвать „Гарпун” и „Гром-2”, хотя их дальности ещё недостаточно. А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации», — отметил Романенко.
Испытание ракеты для украинского ракетного комплекса «Гром-2» © Скриншот с видео Youtube
По мнению украинского генерал-лейтенанта, оружие, способное достать до Москвы и Санкт-Петербурга, позволит Киеву оказывать влияние на руководство РФ. Романенко уверен, что Украина может создать ракеты дальностью в несколько тысяч километров в течение двух лет. Однако у Киева возникнут сложности с налаживанием серийного производства.
В поисках «дальней руки»
На вооружении ВСУ находятся разработанный в СССР тактический комплекс 9K79 «Точка-У» дальностью до 120 км. До 2009 года украинская армия обладала более мощным оружием — комплексом 9К72 «Эльбрус», однако все образцы были утилизированы при финансовой поддержке США.
С конца 1990-х годов Украина не оставляет попыток разработать ракетное вооружение нового поколения. Так, после 2014 года Киев запустил несколько проектов по созданию комплексов нового поколения.
Власти стремятся увеличить дальность поражения с целью «сдерживания российской агрессии».
В январе 2018 года в украинских СМИ появилась информация об испытаниях противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» (Романенко назвал этот образец «Гарпуном», — прим. ред.) разработки государственного предприятия «Луч» (Киев). Дальность морской версии боеприпаса ограничена 280–300 км.
«Нептун» предназначен для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн. По неподтверждённым данным, «Луч» может создать наземные и воздушные версии этой ракеты, дальность которых превысит 300 км. Информация о характеристиках «Нептуна» и планах его развёртывания не разглашается.
Некоторые украинские специалисты сомневаются, что «Нептун» является новейшей разработкой. Существуют мнения, что «Луч» просто доработал советскую противокорабельную ракету Х-35 или позаимствовал технологические решения, реализованные в американской ракете RGM-84 «Гарпун» (Harpoon).
Крылатая ракета «Нептун» Facebook © Сергій Згурець
Наиболее амбициозным проектом украинской оборонки является наземный оперативно-тактический комплекс (ОТРК) мобильного базирования «Гром-2». Работы над ним ведут КБ «Южное» (Днепропетровск) и Павлоградский химзавод.
2 января 2018 года на странице в YouTube Национального промышленного портала Украины появился ролик с испытанием самоходной установки и ракеты комплекса. Шасси с колёсной формулой 10×10 — детище Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, ракета — продукт инженерной мысли КБ «Южное».
Предполагается, что «Гром» будет вооружён баллистическими (дальностью до 250–300 км) и крылатыми ракетами (до 450–500 км). В сентябре 2017 года украинский военный эксперт Жирохов на страницах издания «Деловая столица» заявил, что в зону поражения «Грома» «попадает даже Москва, не говоря уже о Саратове, Смоленске, Ростове, Белгороде, Курске и Липецке».
Подобное утверждение вызвано тем, что арсенал перспективного ОТРК и других перспективных ударных платформ может пополнить дозвуковая крылатая ракета «Коршун-2». Зарубежные СМИ называют её аналогом BGM-109 «Томагавк» и российской ракеты «Калибр». Дальность «Коршуна» может составить до 1,5–2 тыс. км.
Украинский ракетный комплекс «Точка» globallookpress.com © Serg Glovny / ZUMAPRESS.com
Однако на текущий момент отсутствует официальная информация о том, на какой стадии находятся работы по «Грому» и «Коршуну». На сайте КБ «Южное» говорится, что ОТРК и крылатая ракета создаются без привлечения бюджетных средств и «в рамках коммерческих проектов».
В январе 2018 года в интервью изданию «Апостроф» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что ОТРК разрабатывается для одной из ближневосточных стран (предположительно, Саудовской Аравии), а не для нужд ВСУ.
По мнению эксперта, испытания «Грома-2» находятся на ранней стадии. В частности, украинские предприятия проверяют эффективность ракетного двигателя. Государственные испытания комплекса могут стартовать в лучшем случае через пару лет.
Ограниченные возможности
В беседе с RT военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что с учётом текущего состояния оборонной промышленности Украина не сможет создать эффективное ракетное оружие нового поколения. По его мнению, возможности Киева ограничены модернизацией советских ударных платформ.
За минувшую четверть века Украина не смогла наладить серийное производство ни одного собственного образца ракетной техники.
В частности, КБ «Южное» и Минобороны не смогли реализовать проект ОТРК «Сапсан», разработка которого стартовала ещё в 1997 году.
Украинская система залпового огня «Верба» © ГК «Укроборонпром»
Успехи Украины в сфере артиллерии связаны лишь с модернизацией советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». В 2000-е годы Киев представил комплексы «Верба» и «Бастион» на базе грузовика КрАЗ-6322. Однако Минобороны не удалось перевооружить войска на обновлённые версии «Града».
«Киев может запускать какие угодно проекты, но на создание принципиально нового вооружения, в том числе ракетного, у него нет ресурсов.
Прежде всего речь идёт о кадрах, чей профессиональный уровень заметно деградировал. В такой ситуации Украина нуждается в производственной кооперации с другими государствами. Однако, как признают сами киевские власти, сотрудничать с ними никто не желает», — резюмировал Шурыгин.
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Алексей Заквасин, Анна Голубченко
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Коза Ностра Дякулы
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Совсем плохие новости
Ну не могла же Генпрокуратура допустить, чтобы реальные организаторы и исполнители расстрела евромайдана были привлечены к ответственности.
Данная структура за 4 года предсказуемо ничего выявить не смогла, ибо ей в такой случае пришлось бы привлекать по этому делу большую часть нынешнего киевского руководства. Поэтому после 4-х лет имитации, такие "очень плохие новости", где Найем прикидывается клоуном, который как будто не понимает, почему из громких заявлений "мы найдем всех покушавшихся на революцию гидности" получился такой громкий пшик, что даже на Западе начали выходить фильмы прямо или косвенно обвинявшие киевскую хунту в массовых убийствах людей в центре Киева.
При этом за 4 года так и не смогли доказать, что Янукович кому-либо отдавал приказ стрелять, чем и подтвердилось толстовство Януковича, который побоялся замарать руки в крови и в результате в ней утонула все Украина. Разумеется, в любом нормальном суде привлечь Януковича не получится, а реальных виновников расстрела евромайдана при нынешней власти в Киеве точно не привлекут. Поэтому ведет ли сейчас расследование ГПУ или не ведет, с практической точки зрения значения не имеет.
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Маленькие жители ДНР запустили бумажные кораблики в память о жертвах ВОВ
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