Видеоблог №142: Футбол, повышение НДС и 22 июня 1941 г

Очередной выпуск ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, был записан до блестящей победы нашей сборной над командой Египта. В этом выпуске видеоблога мы обсуждали следующие вопросы:

00:00 – Стартовал ЧМ мира по футболу в России, и наша сборная на матче открытия разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Некоторые не верят в честность этой победы. Как вы отнеслись к этому матчу?

03:45 – Правительство России ищет методы наполнения бюджета, предложено поднять НДС до 20%, внесен закон о повышении возраста выхода на пенсию, подорожали акцизы на топливо. Какие, по вашему мнению, есть альтернативы пополнения казны без увеличения налогов?

06:12 – Дональд Трамп недавно отметился рядом громких высказываний, неожиданных для западных партнеров. Например, назвал Крым — российским. Есть различные точки зрения на фигуру Трампа. Кто-то считает его кем-то вроде геополитического шута, кто-то — зрелым политиком, во всем видящим свою выгоду. А что вы думаете о Трампе и его заявлениях?

11:12 – Торговая война Китая и США, что она значит для России?

14:22 – На этой неделе исполнилось 55 лет полету в космос первой женщины-космонавта — Валентины Терешковой. Спустя полвека страна живет более приземленными стремлениями и в космос смотрит значительно реже. Как вы думаете, правильно ли это? Возможно, мечта о космосе давала что-то, чего не может дать мечта о выгодной ипотеке?

17:10 – 22 июня исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Почему в начале войны немцам удалось застать Красную Армию врасплох?

Скачать аудио

P.S. Краткое содержание видеоблога описал ресурс Федерального Агентства Новостей:

Источник: riafan.ru

Стартовал ЧМ мира по футболу в России, и наша сборная на матче открытия разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Некоторые не верят в честность этой победы. Как вы отнеслись к этому матчу?

Я его с удовольствием посмотрел. Победа, что называется, трудовая, всегда бы вот так играли. Что касается разговоров о том, что победа подозрительно «большая». Мне кажется, это элемент информационной войны. В этом смысле нам повезло, что мы играли с Саудовской Аравией, а не с Албанией или каким-нибудь бедным небольшим государством. Потому что говорить о том, что Россия подкупила Саудовскую Аравию, мне кажется, просто смешно. Саудовская Аравия сама кого угодно может подкупить.

А вот касаемо отношений Саудовской Аравии и России, мне хотелось бы заметить следующее. Визит наследного принца в Москву, конечно, был посвящен не только футболу. В первую очередь, обсуждался вопрос о продлении сделки ОПЕК Плюс. В политике, в нефтяной сфере руководству России и Саудовской Аравии удалось договориться о двух важных вещах: сделка продолжается, и количество добываемой Саудовской Аравией нефти будет возрастать.

Правительство России ищет методы наполнения бюджета, предложено поднять НДС до 20%, внесен закон о повышении возраста выхода на пенсию, подорожали акцизы на топливо. Какие, по вашему мнению, есть альтернативы пополнения казны без увеличения налогов?

Во-первых, необходим рост доходов населения. Это немедленно приведет к увеличению сборов во всевозможные фонды, в том числе подоходного налога, и пенсионного тоже. Поэтому нужно всячески увеличивать деньги, которые находятся на руках у населения, которые будут в России потрачены. Дальше нужно стимулировать производство товаров с добавочной стоимостью для того, чтобы мы покупали наши, российские товары. Следующий вариант: если развитие экономики — это долгий процесс, а деньги нужны сегодня, за счет кого правительство должно решать этот вопрос? За счет тех, кто имеет высокий доход.

Дональд Трамп недавно отметился рядом громких высказываний, неожиданных для западных партнеров. Например, назвал Крым — российским. Есть различные точки зрения на фигуру Трампа. Кто-то считает его кем-то вроде геополитического шута, кто-то — зрелым политиком, во всем видящим свою выгоду. А что вы думаете о Трампе и его заявлениях?

Я думаю, что Трамп — это бизнесмен, который пришел к определенному логическому «тупику» в своей карьере в бизнесе, и решил попробовать себя в другой сфере. Возможно, у него были какие-то иллюзии на счет того, как политика функционирует, и какие цели перед собой ставит государство. Хотя, думаю, что достигнув таких целей и таких вершин в бизнесе, он в принципе все прекрасно понимал. Это не Дон Кихот, он знает, что он делает, у него есть команда, и Дональд Трамп делает сейчас ровно то, что нужно Соединенным Штатам Америки. Дональд Трамп делает все для возвращения экономики в Соединенные Штаты Америки путем введения торговых пошлин.

Торговая война Китая и США, что она значит для России?

Соединенные Штаты Америки начали торговую войну с того сектора, который они считают очень значимым, а именно — сталелитейного. Это значит, что уже наносится удар по поставщикам стали из Европы, Канады, Мексики, России и Китая. Что касается алюминия, здесь США наиболее зависимы от этих поставок. Поэтому они будут как-то лавировать в деле введения этих пошлин, возможно, будут искать какие-то компромиссы. Американцы демонстрируют тот здоровый прагматизм, который нам надо перенимать.

На этой неделе исполнилось 55 лет полету в космос первой женщины-космонавта — Валентины Терешковой. Спустя полвека страна живет более приземленными стремлениями и в космос смотрит значительно реже. Как вы думаете, правильно ли это? Возможно, мечта о космосе давала что-то, чего не может дать мечта о выгодной ипотеке?

Достигнуть того, чего ещё никто не достигал, очень созвучно нашему менталитету. Сегодня нам нужна созвучная идея. И идея не только доступной ипотеки, потому что в сегодняшних экономических условиях это — действительно важный и обязательный шаг. В том числе и к дальнейшему развитию космоса. Если наши люди будут жить в маленьких квартирах, как у нас появятся многодетные семьи? Пусть ипотека будет недорогая, но пусть у нас будет идея, которая будет вести нас вперед. Идея космоса сделала нас первой космической нацией мира. Поэтому нужно найти новую идею, которая будет вести нас куда-то вверх. Для нас это обязательно необходимо.

22 июня исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Почему в начале войны немцам удалось застать Красную Армию врасплох?

Первая причина поражения нашей армии в 1941 и начале 1942 годов, это создание очень мощной, качественной военной машины со стороны гитлеровского Рейха. Вторая причина — внезапность. В рамках сложной геополитической игры Иосиф Сталин преследовал одну, как он считал, ключевую цель. Вступить в войну, которая неизбежна, как можно позже. Именно ради этой цели Сталин заключил договор о ненападении с Германией. И дальше вся позиция Сталина заключалась в том, чтобы максимально оттягивать войну. Для Сталина обстановка мая-начала июня 1941-го года выглядела так: Гитлер не собирается высаживаться на Британских островах, этого ему не даст сделать первоклассный Британский флот. Не имея другой возможности окончить войну с Великобританией, Гитлер двинется на Ближний восток, где находятся основные нефтяные месторождения, откуда британская авиация, флот, танки и сама Британия получают топливо. Гитлер до последних часов 22 июня колебался, что же ему делать. Германия одновременно готовилась к войне с Великобританией, с СССР и еще, дополнительно, к захвату Гибралтара. Сил у Германии на три операции не было. Поэтому Сталин, как биокомпьютер, просто не верил, что Гитлер, не закончив войну с Великобританией, нападет на Советский Союз.