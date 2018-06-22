Сводки от ополчения Новороссии 22 июня 2018

Ответка полетела. Армия ДНР подавила огневые точки противника на Мариупольском направлении

Украинские силовики после беседы по телефону между президентами России и Украины продолжили обстрелы территорий народных республик Донбасса. Оперативное командование ДНР сообщает о том, что наиболее сложная обстановка складывается на южном направлении – Мариуполь-Новоазовск, где с украинских позиций территория ДНР была обстреляна из орудий различного калибра.



Из сообщения пресс-службы командования:

“На протяжении последних нескольких дней ВСУ подвергают посёлок Коминтерново массированным обстрелам со всех доступных видов вооружения, включая ствольную артиллерию, которая, должна быть отведена согласно Минских соглашений”.

Отмечено, что непрекращающиеся обстрелы с украинской стороны вынудили военнослужащих армии Донецкой народной республики приступить к ответным мерам. Эти меры были направлены на подавление огневых точек противника в районе населённого пункта Талаковка. После подавление киевские силовики возобновить обстрелы уже не смогли.

Из материала:

“Подавление огневых точек противника было осуществлено с применением не запрещённого Минскими соглашениями вооружения”.

На этом фоне небезызвестный украинский “волонтёр” Юрий Мысягин в очередной раз публикует фотографию с расположением позиций войск ЛДНР, фактически засвечивая позицию ВСУ. При этом главным посылом публикации, как выясняется, снова становится сбор средств. Теперь – на планшеты для корректировки огня.



Из его публикации в Фейсбук:

“Сепарская передовая позиция.

Она находится на стратегической высоте и довольно хорошо укреплена.

Пулемётом тут не обойдёшься. Здесь нужен другой калибр, чуток побольше. А вот чтобы этот калибр ложился точно в цель, нашей армии нужны планшеты с современными программами для точной корректировки огня по противнику. За прошедшие сутки, мы уже собрали 49000 грн, из 209000 грн, для одной из бригад ВСУ, чтобы их полностью обеспечить этими системами”.



Ответ одного из подписчиков страницы “волонтёра”:

“Собирать деньги на планшеты на 5 году войны это моветон…”

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ВС ДНР подавили огневые точки ВСУ в районе Талаковки

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