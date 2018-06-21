Новости Украины и Новороссии 21 июня 2018

На Украине за период с 12 по 19 июня корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребенок.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины

По данным министерства, с начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13 037 детей.

«Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях», — говорится в сообщении.

За это время от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

В МОЗ отметили, что вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК на Украине сейчас поставляется вакцина Приорикс производства Глаксо Смит Кляйн.

«По состоянию на 14 июня 2018 года на Украине есть 892 000 доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Украине с 4 по 10 июня корью заболело 1345 человек, в том числе 822 ребенка.

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