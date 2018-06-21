Новости Украины и Новороссии 21 июня 2018
- 01:27 Эпидемия кори на Украине: уже заболели 22000 человек.
- 00:06 Как Антон Геращенко в Раду попал.
- Вчера 22:32 «Лучше носки и утюг ему купите», — для Порошенко хотят закупить два бронированных Mercedes по $800 000.
- Вчера 20:42 Семченко: ДHP выплатила 3 миллиона рублей украинским инвалидам.
Эпидемия кори на Украине: уже заболели 22000 человек
На Украине за период с 12 по 19 июня корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребенок.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины
По данным министерства, с начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13 037 детей.
«Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях», — говорится в сообщении.
За это время от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.
В МОЗ отметили, что вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК на Украине сейчас поставляется вакцина Приорикс производства Глаксо Смит Кляйн.
«По состоянию на 14 июня 2018 года на Украине есть 892 000 доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Украине с 4 по 10 июня корью заболело 1345 человек, в том числе 822 ребенка.
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Как Антон Геращенко в Раду попал
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«Лучше носки и утюг ему купите», — для Порошенко хотят закупить два бронированных Mercedes по $800 000
Украинская государственная организация «Автобаза Государственного управления делами (ГУД) объявила о проведении тендеров по закупке легковых автомобилей ожидаемой стоимостью 53,89 млн гривен.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Автобаза ГУД планирует приобрести для президента Украины Петра Порошенко два бронированных Mercedes-Benz S 600 2018 года выпуска ожидаемой стоимостью 42,42 млн гривен. Следовательно, один автомобиль должен стоить 21 млн гривен (около 800 тыс. долларов).
В технических требованиях к предмету закупки указано, что один автомобиль (в модификации Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) должен иметь: пакет бронирования высшей степени защиты VR10, обивку из эксклюзивной чёрной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, обивку потолка микрофибры, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы: тополь чёрный полированный.
Второй автомобиль тоже должен иметь пакет бронирования высшей степени защиты VR10, обивку — кожа эксклюзив порцелян или чёрная, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.
Пользователи сети пошутили над покупкой.
«Одного холодильника для водки маловато будет, свинёныш уже Борьку догнал!»
«А биотуалет?»
«Лучше носки ему купите и утюг», — написали комментаторы.
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Семченко: ДHP выплатила 3 миллиона рублей украинским инвалидам
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