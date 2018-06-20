О пенсионной реформе, футболе и политике

В эфире программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда», 19 июня, когда наша сборная должна была играть с командой Египта, мы обсуждали три наиболее злободневных темы: пенсионную реформу, футбол и мировую политику.

00:00 – Об информационной войне в футболе.

07:40 – Футбол — продолжение политики.

10:00 – Мы против пенсионной реформы Медведева.

16:55 – Реакция профсоюзов на повышение пенсионного возраста.

20:30 – Либеральное правительство пополняет бюджет только за счет населения.

23:38 – Помощь Дерипаске — национализация.

26:30 – Как решить демографическую проблему.

31:00 – Нам нужны миллионы новых граждан России.

40:35 – Судьба пенсионной реформы решится осенью на столе президента.

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru