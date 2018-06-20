О пенсионной реформе, футболе и политике
В эфире программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда», 19 июня, когда наша сборная должна была играть с командой Египта, мы обсуждали три наиболее злободневных темы: пенсионную реформу, футбол и мировую политику.
00:00 – Об информационной войне в футболе.
07:40 – Футбол — продолжение политики.
10:00 – Мы против пенсионной реформы Медведева.
16:55 – Реакция профсоюзов на повышение пенсионного возраста.
20:30 – Либеральное правительство пополняет бюджет только за счет населения.
23:38 – Помощь Дерипаске — национализация.
26:30 – Как решить демографическую проблему.
31:00 – Нам нужны миллионы новых граждан России.
40:35 – Судьба пенсионной реформы решится осенью на столе президента.
Источник: nstarikov.ru