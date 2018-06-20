Главная » Мировоззрение, Политика

О пенсионной реформе, футболе и политике

15:40. 20 июня 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда», 19 июня, когда наша сборная должна была играть с командой Египта, мы обсуждали три наиболее злободневных темы: пенсионную реформу, футбол и мировую политику.

00:00 – Об информационной войне в футболе.
07:40 – Футбол — продолжение политики.
10:00 – Мы против пенсионной реформы Медведева.
16:55 – Реакция профсоюзов на повышение пенсионного возраста.
20:30 – Либеральное правительство пополняет бюджет только за счет населения.
23:38 – Помощь Дерипаске — национализация.
26:30 – Как решить демографическую проблему.
31:00 – Нам нужны миллионы новых граждан России.
40:35 – Судьба пенсионной реформы решится осенью на столе президента.

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>