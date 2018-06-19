Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 июня 2018
- 11:55 “Тигры” идут в Дераа.
- 10:57 Сирийские болельщики смотрят чемпионат мира по футболу.
- 07:00 Применение боевого робота «Уран-9» в Сирии — выявлены недостатки (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:30 В шаге от бойни на юге Сирии: Россия, Иран, Израиль (КАРТА).
“Тигры” идут в Дераа
Переброска сил "Тигров" в провинции Дераа, где готовится наступление сирийской армии.
Для наступления собираются лучшие части сирийской армии.
С мая идет активная пропагандистская работа.
Тогда же проводились консультации с Израилем по поводу участия иранских прокси в этих операциях.
США пытаются остановить наступление, угрожая авиаударами по сирийской армии в случае начала операции, но переброска войск не прекращается.
Скорее всего ВКС РФ будут активно поддерживать действия сирийской армии.
Боевые действия в Дераа носят спорадический характер, но если политические вопросы будут решены, то оно может начаться уже в ближайшее время.
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Сирийские болельщики смотрят чемпионат мира по футболу
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Применение боевого робота «Уран-9» в Сирии — выявлены недостатки (ФОТО, ВИДЕО)
На днях в Сети появилось описание недостатков, выявленных в ходе боевых испытаний военного роботизированного комплекса «Уран-9», сегодня этот перечень подтвердили ведущие российские СМИ.
Так, специалисты третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России обнаружили недостатки в огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота, а также проблемы в части подвижности и управления.
Крупным недостатком робота назвали неспособность вести огонь, будучи в движении.
В ходе испытания боем нестабильную работу продемонстрировала 30-миллиметровая автоматическая пушка и тепловизионный канал оптико-прицельной станции.
Кроме того, выявлена низкая надежность ходовой части «Урана» при самостоятельном передвижении — проблемы найдены в таких узлах как опорные и направляющие катки, а также пружины подвески.
В докладе военспецов третьего НИИ Минобороны говорится о прицелах, экранах операторов и приборах наблюдения как о проблемных узлах. Упоминается также неспособность робота вести разведку и определять цели на расстоянии более двух километров.
По итогу проведённых в условиях боя испытаний боевых роботов этой модели пока рекомендуется применять при штурме укрепрайонов и отдельных объектов, а также для уничтожения бронированных и огневых средств противника во взаимодействии со средствами ближнего боя — инженерными и общевойсковыми подразделениями.
«Уран-9» — дистанционно управляемая машина массой 10 т., в различных комплектациях оснащающаяся 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом «Игла». Его основная задача — дистанционная разведка и огневая поддержка воинских подразделений.
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В шаге от бойни на юге Сирии: Россия, Иран, Израиль (КАРТА)
В последние дни сирийская армия готовится к освобождению юго-запада Сирии — провинций Дераа и Кунейтра. Происходит передислокация боевых частей и соединений и техники.
Одновременно Сирийское правительство несколько дней назад обратилось ко всем группировкам боевиков в этих провинциях, контролирующих отдельные районы сирийской территории, с предложением о примирении или эвакуации в провинцию Идлиб.
На территории сирийских провинций Дераа и Кунейтра действует несколько группировок боевиков. В самом углу сирийской территории, на стыке границ Израиля и Иордании действует группировка «Бригады мучеников Ярмука», несколько лет назад перешедшая под знамёна ИГИЛ*.
Находясь фактически в полном окружении, эта группировка, а также другие группировки бандитов воюют друг с другом и с сирийской армией уже много лет.
Следует предположить, что они получают поддержку с территорий сопредельных государств — Израиля и Иордании. Государство Израиль лечит сирийских бандитов и убийц. Вместо экстрадиции, помещения их в лагеря для перемещённых лиц и передачи их сирийскому правительству для справедливого суда, как это положено в соответствии с международными конвенциями, государство Израиль лечит этих бандитов и возвращает в строй.
На эти цели уже потрачено несколько десятков миллионов шекелей. На территории оккупированных Израиле сирийских Голанских высот развёрнут полевой госпиталь для оказания экстренной помощи, тяжелораненых бандитов далее отправляют лечиться в израильские больницы.
Израильский спецназ (это задокументировано) заходит на территорию Сирии и доставляет оттуда раненых бандитов. Задокументированы факты нахождения у сирийских бандитов израильского продовольствия и систем связи. В некоторых бандах замечены израильские офицеры — инструкторы и офицеры связи. Известны многочисленные случаи огневой поддержки израильской артиллерии боевых действий сирийских бандитов против сирийской армии.
Израиль и Иордания вложили огромные деньги и ресурсы в боевиков всех видов и расцветок, воюющих на юго-западе Сирии. Израиль — медицину, связь, офицеров-инструкторов, снабжение. Иордания — то же самое + оружие и боеприпасы.
В случае наступления сирийской армии в этом регионе Сирии и освобождения сирийской территории от бандитов все усилия Израиля и Иордании по поддержке сирийских бандитов окажутся напрасными.
Так просто эти страны списывать убытки не будут. Иордания делала всё это на саудовские деньги, государство Израиль — на свои. Возможно, что как только начнутся боевые действия на юго-западе Сирии, государство Израиль возобновит свои агрессивные действия — и артиллерийские обстрелы, и авиационные. И этот фактор нужно учитывать России и Сирии при планировании операций по освобождению юго-запада Сирии.
Также, если на юго-западе Сирии будут задействованы те или иные иранские подразделения или подразделения ливанской «Хизбаллы», это также может вызвать необоснованную агрессию со стороны Израиля.
Государство Израиль и Сирийская арабская республика юридически находятся в состоянии войны. Руководители государство Израиль неоднократно совершали ракетные обстрелы и другие акты агрессии против Сирийской арабской республики под предлогом противодействия действиям Ирана в Сирии.
Сирийская арабская республика вправе приглашать и размещать на своей территории военные подразделения любых государств, и никакие, грубо говоря, хотелки руководителей государства Израиль не должны при этом как-либо учитываться. Иными словами, и ливанская «Хизбалла», и «Фатимиюн» вправе принимать участие в боевых действиях на юго-западе Сирии и впоследствии размещаться там на постоянной основе.
Иран с согласия Сирии может размещать любые свои подразделения, в том числе ПВО и ракетные системы, в любой точке Сирии, в том числе в непосредственной близости к границам государства Израиль.
Кто-то должен указать руководителям государства Израиль на то, что Сирия и Иран вправе самостоятельно решать, где могут, а где не могут находиться на территории суверенной Сирии иранские подразделения.
Скажем так, Израиль самостоятельно решает, где на его территории находятся американские военные базы, и это его право.
Ровно такое же право есть и у Сирийской арабской республики. Размещение на территории Сирии иранских ракетных систем в непосредственной близости к границам Израиля, — это ближайшая дорога к прекращению оккупации государством Израиль сирийских и палестинских территорий, к созданию независимого палестинского государства и к установлению всеобщего мира на Ближнем Востоке.
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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»
*запрещенная в РФ террористическая организация
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