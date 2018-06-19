Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 июня 2018

В последние дни сирийская армия готовится к освобождению юго-запада Сирии — провинций Дераа и Кунейтра. Происходит передислокация боевых частей и соединений и техники.

Одновременно Сирийское правительство несколько дней назад обратилось ко всем группировкам боевиков в этих провинциях, контролирующих отдельные районы сирийской территории, с предложением о примирении или эвакуации в провинцию Идлиб.

На территории сирийских провинций Дераа и Кунейтра действует несколько группировок боевиков. В самом углу сирийской территории, на стыке границ Израиля и Иордании действует группировка «Бригады мучеников Ярмука», несколько лет назад перешедшая под знамёна ИГИЛ*.

Находясь фактически в полном окружении, эта группировка, а также другие группировки бандитов воюют друг с другом и с сирийской армией уже много лет.

Следует предположить, что они получают поддержку с территорий сопредельных государств — Израиля и Иордании. Государство Израиль лечит сирийских бандитов и убийц. Вместо экстрадиции, помещения их в лагеря для перемещённых лиц и передачи их сирийскому правительству для справедливого суда, как это положено в соответствии с международными конвенциями, государство Израиль лечит этих бандитов и возвращает в строй.

На эти цели уже потрачено несколько десятков миллионов шекелей. На территории оккупированных Израиле сирийских Голанских высот развёрнут полевой госпиталь для оказания экстренной помощи, тяжелораненых бандитов далее отправляют лечиться в израильские больницы.

Израильский спецназ (это задокументировано) заходит на территорию Сирии и доставляет оттуда раненых бандитов. Задокументированы факты нахождения у сирийских бандитов израильского продовольствия и систем связи. В некоторых бандах замечены израильские офицеры — инструкторы и офицеры связи. Известны многочисленные случаи огневой поддержки израильской артиллерии боевых действий сирийских бандитов против сирийской армии.

Израиль и Иордания вложили огромные деньги и ресурсы в боевиков всех видов и расцветок, воюющих на юго-западе Сирии. Израиль — медицину, связь, офицеров-инструкторов, снабжение. Иордания — то же самое + оружие и боеприпасы.

В случае наступления сирийской армии в этом регионе Сирии и освобождения сирийской территории от бандитов все усилия Израиля и Иордании по поддержке сирийских бандитов окажутся напрасными.

Так просто эти страны списывать убытки не будут. Иордания делала всё это на саудовские деньги, государство Израиль — на свои. Возможно, что как только начнутся боевые действия на юго-западе Сирии, государство Израиль возобновит свои агрессивные действия — и артиллерийские обстрелы, и авиационные. И этот фактор нужно учитывать России и Сирии при планировании операций по освобождению юго-запада Сирии.

Также, если на юго-западе Сирии будут задействованы те или иные иранские подразделения или подразделения ливанской «Хизбаллы», это также может вызвать необоснованную агрессию со стороны Израиля.

Государство Израиль и Сирийская арабская республика юридически находятся в состоянии войны. Руководители государство Израиль неоднократно совершали ракетные обстрелы и другие акты агрессии против Сирийской арабской республики под предлогом противодействия действиям Ирана в Сирии.

Сирийская арабская республика вправе приглашать и размещать на своей территории военные подразделения любых государств, и никакие, грубо говоря, хотелки руководителей государства Израиль не должны при этом как-либо учитываться. Иными словами, и ливанская «Хизбалла», и «Фатимиюн» вправе принимать участие в боевых действиях на юго-западе Сирии и впоследствии размещаться там на постоянной основе.

Иран с согласия Сирии может размещать любые свои подразделения, в том числе ПВО и ракетные системы, в любой точке Сирии, в том числе в непосредственной близости к границам государства Израиль.

Кто-то должен указать руководителям государства Израиль на то, что Сирия и Иран вправе самостоятельно решать, где могут, а где не могут находиться на территории суверенной Сирии иранские подразделения.

Скажем так, Израиль самостоятельно решает, где на его территории находятся американские военные базы, и это его право.

Ровно такое же право есть и у Сирийской арабской республики. Размещение на территории Сирии иранских ракетных систем в непосредственной близости к границам Израиля, — это ближайшая дорога к прекращению оккупации государством Израиль сирийских и палестинских территорий, к созданию независимого палестинского государства и к установлению всеобщего мира на Ближнем Востоке.

Читайте также: МОЛНИЯ: Коалиция США нанесла удар по армии Сирии

Михаил Ошеров, для «Русской Весны»

*запрещенная в РФ террористическая организация