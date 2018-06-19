Германские монархи Великой Британии (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Германские монархи Великой Британии. Оказывается, Великобританией правили немцы Ганноверской и Саксен-Кобург-Готской династий.

Предыдущее видео “Германские императоры Святой Руси”: https://www.youtube.com/edit?o=U&vide…

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com