Германские монархи Великой Британии (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Германские монархи Великой Британии (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
22:27. 19 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Германские монархи Великой Британии. Оказывается, Великобританией правили немцы Ганноверской и Саксен-Кобург-Готской династий.
Предыдущее видео “Германские императоры Святой Руси”: https://www.youtube.com/edit?o=U&vide…
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Источник: www.youtube.com