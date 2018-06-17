Пенсионная реформа, выборы губернаторов, ЧМ по футболу

Прямо с самолета, 14 июня 2018 года, прилетев в Красноярск, я направился в эфир радио «Комсомольская Правда». Для того чтобы обсудить наиболее злободневные вопросы внешней и внутренней политики.

На момент выхода в эфир, разгромная победа сборной России над саудитами, выглядела приятным, но невероятным сюрпризом. Попутно хочу заметить, что просто отлично наша команда сыграла с Саудовской Аравией. Ведь первое, что попытались сделать по факту нашей разгромной победы – это постараться объявить её «договорняком». Однако, объяснить зачем и главное как Саудовская Аравия смогла так организованно и убедительно проиграть, объяснить невозможно. Перед нами честная и заслуженная победа российских футболистов.

00:00 – Болеете ли вы за сборную России по футболу?

01:45 – О поездке в Красноярск.

01:45 – Зачем России чемпионат мира по футболу?

08:05 – Зачем в новом правительстве Министерство образования разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования?

10:05 – Губернаторов надо назначать, а не выбирать.

14:40 – Национальная идея и роль телевидения в ее формировании.

18:02 – Что нужно сделать для объединения русского

20:30 – О новой книге «Ненависть».

22:10 – О книге «Хаос и революции — оружие доллара».

23:15 – Цели США вокруг ситуации в Северной Корее.

24:49 – Безработица и повышение пенсионного возраста.

28:21 – Развитие экономики и борьба с

30:14 – Нужна ли цензура на телевидении?

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