Новости Украины и Новороссии 17 июня 2018

Парад содомитов в Киеве продлился 20 минут (ФОТО)

Парад содомитов в Киеве завершился, продлившись ни много ни мало 20 минут. Кончилось шествие на площади Льва Толстого. Всего за эти 20 минут полицейские пресекли семь попыток остановить шествие однополых извращенцев или напасть на них. Задержано около 60 человек. «Русская Весна» публиковала кадры уникального по числу полиции взятия неонацистов-противников марша в кольцо. По завершению шествия его участники проскандировали: «Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!» По оценкам полиции, в параде приняли участие более 2 тыс. человек. Окончательные цифры будут озвучены позже. Сейчас организаторы марша призывают участников покидать площадь на специальных автобусах или воспользоваться метрополитеном, который к концу шествия открыли. Напомним, сегодня с утра шесть центральных станций были закрыты на вход и на выход. Читайте также: Битва за Георгиевскую ленту в Беларуси (ВИДЕО)

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Думали, всё кончилось? Фура с мусором из Львова разгрузилась под Черниговом и попыталась скрыться (ФОТО)

В одном из сёл Черниговской области выгрузили мусор, который привезли из Львова. Об этом сообщает главное управление нацполиции в Черниговской области в Facebook. Мусор выгрузили в селе Степь Борзнянского района, о чём в полицию немедленно сообщили местные жители. Пустой грузовик полиция успела остановить на выезде из села. «Пойманный „на горячем“ водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания. Мужчина объяснил правоохранителям, что во Львове загрузил данный мусор и автомобилем Volvo с полуприцепом перевёз в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора, загрязняющего крестьянские земли, составляет около 12 тонн», — сказано в сообщении. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о загрязнении земли вредными для здоровья или окружающей среды веществами. Путь, проделанный фурой, составляет минимум 700 км. Читайте также: Названа причина наезда автомобиля на иностранных болельщиков в центре Москвы

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Британцы сожалеют, что донецкий фронт так далеко от Киева

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Приближаясь к Европе

В Киеве перед гей-парадом задержали 56 человек, которые мешали началу проведения торжества толерантности. После того, как в Европе призвали Порошенко возглавить гей-парад, Киев оказался перед нелегким выбором – разогнать гомосеков – обидется Европа, разогнать фашиков – обидется ядерный электорат.В итоге, выборы был сделан в пользу Европы, поэтому перед гей-парадом задержали 56 человек из числа недовольных фашиков, которые пытались помешать приближению к Европе. Порошенко от шествия во главе "радужной" колонны уклонился, а ведь он там так бы естественно смотрелся.Гомосекам еще вчера было рекомендовано иметь обувь получше, чтобы в случае чего было легче убегать и носить рюкзаки на груди, чтобы сзади не хватали.Прочие предупреждения не менее прекрасны:Но так как было принято решения провести гей-парад силой, то если и придется убегать от фашиков, то уже после гей-парада.А этот вольный человек в Европу не хочет.Краина свободных.Перемога!

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Киев разворачивает танки на восток

Украина предложила Таиланду наладить совместное производство танков и другой бронетехники. Однако с учетом довольно сложной истории взаимоотношений Бангкока с украинским ВПК из-за просроченного контракта по «Оплотам» с реализацией этих амбиционных планов у Киева могут возникнуть серьезные проблемы.

О том, что «незалежная» «готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом» заявил первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

Встречая делегацию Министерства обороны Таиланда, которая в эти дни находится на Украине, заместитель Турчинова объявил об успешном завершении украинской стороной контракта на поставку танков «Оплот» для нужд армии Королевства. И заверил гостей, что его страна готова продолжать сотрудничество в этом направлении и может даже расширить ассортимент экспортной военной продукции. Технику, выпускаемую «Укроборонпромом» он назвал лучшей в мире, а Украину — «надежным поставщиком».

По словам представителя СНБО, украинские специалисты способны наладить надлежащее техническое обслуживание и поддержку бронетехники, в частности, поставки запасных частей и деталей к ним. Сервисный центр для удобства он предложил открыть непосредственно на территории Таиланда.

Ответных заявлений со стороны тайской делегации на предложения украинской стороны пока не прозвучало. Однако если вспомнить, как долго Киев тянул с выполнением заказа на поставку 49 танков «Оплот» армии Таиланда, бодрый тон г-на Гладковского, кажется несколько неуместным.

Контракт был заключен в 2011 года, и только спустя пять лет Бангкок получил первую партию из двадцати машин.

Такая неторопливость украинских партнеров чуть было не заставила тайцев расторгнуть договоренности. Но каким-то чудом харьковские танкостроители все-таки смогли довести контракт до финиша. Во всяком случае, если верить представителю СНБО, за первый квартал 2018 года Украина отправила в Таиланд последние танки «Оплот».

Но тут что-то пошло не так у украинских танкистов на натовских соревнованиях по танковому биатлону «Strong Europe Tank Challenge 2018», которые недавно проходили в Германии на полигоне Графенвер. Украинские экипажи впервые принимали в них участие на танках собственного производства Т-84 «Оплот». Но «снайперская стрельба» не задалась — из 500 возможных очков команда Украины набрала только 208, заняв в итоге последнее восьмое место.

Насколько реалистично на фоне такой антирекламы выглядят планы Киева по открытию совместного производства бронетехники с Таиландом?

— Достаточно реалистично, тем не менее, — комментирует ситуацию военный эксперт Сергей Ищенко. — Суть в том, что когда Украина говорит о бронетехнике, она имеет в виду, в первую очередь, Завод имени Малышева в Харькове и соответствующее КБ там же. Это была самая сильная школа танкостроения в Советском Союзе. Поэтому, если что Украина и способна сейчас выпускать, то бронетехнику.

Проблемы с выпуском у них главным образом заключаются в отсутствии денег, а не в отсутствии мозгов.

Но, как я понимаю, смысл самого предложения о сотрудничестве с Таиландом заключается как раз в том, что деньги будут тайские, а мозги — украинские.

И если этих денег будет достаточно, то они способны кое-что выпускать — это правда. Конструкторы и инженеры, которые работали в Харькове, никуда не делись.

Что касается «Оплота», то этот танк вполне конкурентоспособен, в принципе, вполне современная машина, лучше, хуже — можно спорить. Тот факт, что на соревнованиях в Германии они заняли восьмое место, не говорит, что танк — плохой. Возможно, недостаточно хорошо были обучены экипажи. Таиланд, скорей всего, этим танком доволен, иначе бы они не приехали. То есть, они довольны тем, что получили, а теперь им предлагают вариант делать это вместе за деньги.

Что касается сервисного центра, который украинская сторона предлагает открыть в Таиланде, то это обычная сегодня практика рынка оружия. Любая страна, которая предлагает свое оружие на экспорт, должна предлагать какие-то опции. Одна из таких привлекательных опций заключается в том, что «мы у вас сделаем сервисный центр, вам не придется никуда ничего отправлять, мы прямо на месте все будем чинить».

«СП»: — Кстати, после провала украинской команды, в сети очень активно обсуждали то, как исключительно «методом болгарки и напильника» ремонтируется и модернизируется украинская техника.

— При помощи напильника современные танки не делают, не ремонтируют и не модернизируют. Это снова от нищеты идет. От того, что не хватает денег, чтобы организовать нормальное производство. Повторяю: харьковскую танковую школу укреплять не надо. Она была сильнейшей, сильнее, чем нынешняя на Урале. Другое дело, что мы много лет вкладываем деньги, и у «Уралвагонзавода» все хорошо. А харьковский завод если еще и жив, то за счет вот этого тайского контракта. И каких-то смешных денег от Министерства обороны Украины.

Отсюда и напильники. А так, они бы с удовольствием работали. Я думаю, что на Украине остались еще и хорошие конструкторы, и хорошие инженеры.

Какой-нибудь профессор-пенсионер, который воспитался в СССР, сегодня, возможно, тоже работает в Харькове. И ему просто некуда идти, а на пенсию он жить не может. Поэтому работает, а мозги у него хорошие.

Но повторю еще раз — ключевой вопрос, это деньги. И разделение труда, которое они в своем контракте предлагают, в этом, я так понимаю, все и заключается: вы нам деньги, мы вам — мозги.

«СП»: — Главное, чтобы деньги тайские не пропали внезапно…

— Это уже должна быть забота самих тайских товарищей. Они обожглись на контракте с Т-84, который украинцы затянули до неприличия, просрочив выполнение на несколько лет. Поэтому в Бангкоке должны понимать, что риски такого сотрудничества с Украиной очень велики.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, в свою очередь, расценил заявление украинского представителя, как издевательство:

— Такая речь в присутствии тайцев, которые лучше всех знакомы с ситуацией, это просто злая ирония какая-то.

Они контракт по танкам «Оплот» выполняли семь лет. Мало того, что по срокам затянули до бесконечности, так еще и выполнили из рук вон плохо. А ведь по объему, в общем-то, заказ был небольшой.

Что, собственно, показало современные возможности Украины по производству бронетехники. И ее способности следовать условиям и обязательствам, под которыми она подписалась.

Таиланд — не единственный в этом смысле партнер Киева. Украинские оборонщики сорвали фактически контракт с Ираком на поставку бронетранспортеров БТР-4, а те, что успели поставить, оказались бракованными и заказчик их вернул.

Заявлять они, конечно, могут что угодно. Вопрос, что на это скажет тайская сторона. А я что-то не слышал от них по этому поводу никаких встречных пожеланий.

Мало ли, к чему в Киеве готовы… Они, может быть, готовы производить универсальные десантные корабли типа «Мистраль»?

«СП»: — Но ведь есть харьковский завод, есть советская танковая школа, есть конструкторы, инженеры. Почему такие проблемы с выполнением контрактов?

— Во-первых, очень много людей, которые работали в танкостроении на Украине, просто ушли из отрасли. Кто куда. Кто-то в Россию уехал. Не знаю, уехал ли кто-то в Китай… Но из других отраслей в Китай переехали многие — например, немало авиастроителей туда отправилось. Потому что работать на Украине невозможно.

В советское время на Украине было четыре позиции оборонпрома. Это производство танков. Производство военно-транспортных самолетов КБ «Антоновым». Производство двигателей вертолетных на «Мотор Сич». И КБ «Южное» и «Южмаш», которые занимались ракетной техникой. Все они были задействованы в мощной кооперации со всем Советским Союзом.

Сейчас ситуация резко изменилась. Финансирования нет. Заказов нет. Коррупция дикая.

Пятьдесят танков в год — поставки в ВСУ. Это показатели мощностей харьковского завода?

Да и эти — либо отремонтированные, либо собранные из старых танков, которые хранились на складе. Но танк, это же не просто компоновка. Это производство брони. Это средства связи, навигации, средства управления огнем и много чего еще.

А такие разработки у них ведутся? Сомневаюсь. Поэтому относительно заявленных украинской стороной перспектив у меня большие сомнения.

Из досье «СП»

Танк «Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80, разработанная харьковским КБ машиностроения, выпускается заводом транспортного машиностроения имени Малышева. От предшественника Т-84 «Оплот» отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».

Светлана Гомзикова

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