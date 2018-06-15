Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июня 2018
- 09:28 Штурм Ходейды. 15.06.2018.
- 02:45 Сирия: Как девочки танцевали «Катюшу» для бойцов из Ингушетии (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:59 В Сирии боевики убили американских военных, — СМИ.
Штурм Ходейды. 15.06.2018
Коротко по развитию штурма Ходейды.
1. После неудачной попытки высадить десант и попытки охвата города с юго-востока, интервенты сосредоточились на лобовом штурме позиций хуситов у побережья.
2. После интенсивной артиллерийской подготовки и авиаударов, они снова продвинулись к развязке к югу от аэропорта Ходейды (откуда их не так давно выбили хуситы в ходе своего контрнаступления) и начали продвигаться к самому аэропорту, куда отошли силы хуситов обороняющие побережье.
3. На утро 15 июня в районе аэропорта шли ожесточенные бои. Авиация ОАЭ наносила мощные удары по аэропорту и прилегающим территориям.
4. Хуситы придерживаются оборонительной стратегии, рассчитывая измотать наступающих, в то время как отряды действующие к востоку от побережья, своей активностью на флангах, вынудят интервентов остановить наступление.
5. Основные потери хуситы несут от ударов авиации, с ПВО у них дела обстоят неважно. Стоит также отметить, что местность тут прямо скажем не благоприятствует обороне.
6. Израильские источники сообщают, что США отклонили запрос ОАЭ на предоставление данных воздушной разведки для штурма Ходейды. Вместе с тем, проиранские источники сообщают, что воздушные танкеры США оказывают поддержку действиям авиации интервентов.
7. Утром хуситы выпустили еще одну баллистическую ракету по лагерю хадистов в провинции Ходейда. О потерях пока ничего неизвестно. Да и в целом, данные о потерях сторон поступают достаточно противоречивые, но как представляется, они весьма существенные.
8. Ливанские источники с ссылкой на хуситов публикуют сводку о потерях интервентов от снайперского огня. По заявлениям хуситов, с начала мая хуситские снайперы набили 450 человек, из них 78 на западном побережье (в общую кучу валят хадистов, суданцев и саудитов).
В целом, обстановка для хуситов остается очень сложной, но шансы связанные с использованием уязвимого фланга наступающей группировки у них остаются.
Интервенты очевидно будут пытаться закрепиться в аэропорту и постепенно продвинуться непосредственно в жилую застройку Ходейды. Хуситы наоборот будут стремиться измотать противника в боях к югу от Ходейды, а потом нанести еще серию ударов во флаг, дабы вынудить противника прекратить штурм.
У кого получится лучше – увидим в ближайшие дни.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: Как девочки танцевали «Катюшу» для бойцов из Ингушетии (ФОТО, ВИДЕО)
В Хомсе российские военнослужащие приняли участие в благотворительной акции для членов семей погибших сирийских военных и беженцев, вернувшихся в город. Для наших военных сирийские дети специально станцевали под мелодию песни «Катюша».
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В доме творчества города Хомс прошел концерт с участием фольклорного ансамбля, народного инструментального ансамбля и других артистов провинции. Организовал и принял груз из республики Ингушетия уполномоченный представитель главы республики Ингушетия в САР Алу Юсуф.
Приглашенных было 1200 человек. Всех из них задела война, кто-то стал инвалидом, кто-то потерял кормильца, сына или родственника. Так же присутствовали: губернатор провинции Хомс Теляль Барази, представитель партии БАСС Муслих Салих, представитель организации помощи беженцам Самир Ханур, не забыли конечно про военнослужащих военной полиции Минобороны РФ, прибывших из республики Ингушетия доля несения службу в САР.
Было выдано 925 продовольственных пайков, один паёк рассчитан на семью и в него входит: сыр плавленый, абрикосовое варенье, пакет со сладостями, консервная смесь из трав, растительное масло, пакет риса, пакет сахара, пакет чечевицы, пакет макарон, сливочное масло, томатная паста, бисквитное печенье.
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В Сирии боевики убили американских военных, — СМИ
Продолжаются случаи гибели американских военнослужащих в Сирии.
Сирийские СМИ сообщают, что 12 июня в ходе боестолкновения курдских отрядов и боевиков ИГИЛ* в районе н.п. Абу-Хаммам провинции Дейр-эз-Зор погибли 4 инструктора Вооружённых сил США.
Данные военнослужащие занимались военной подготовкой представителей курдо-арабских Сирийских демократических сил (SDF), пишет крупное издание Syrian Media.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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