Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июня 2018

В Хомсе российские военнослужащие приняли участие в благотворительной акции для членов семей погибших сирийских военных и беженцев, вернувшихся в город. Для наших военных сирийские дети специально станцевали под мелодию песни «Катюша».

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

В доме творчества города Хомс прошел концерт с участием фольклорного ансамбля, народного инструментального ансамбля и других артистов провинции. Организовал и принял груз из республики Ингушетия уполномоченный представитель главы республики Ингушетия в САР Алу Юсуф.

Приглашенных было 1200 человек. Всех из них задела война, кто-то стал инвалидом, кто-то потерял кормильца, сына или родственника. Так же присутствовали: губернатор провинции Хомс Теляль Барази, представитель партии БАСС Муслих Салих, представитель организации помощи беженцам Самир Ханур, не забыли конечно про военнослужащих военной полиции Минобороны РФ, прибывших из республики Ингушетия доля несения службу в САР.

Было выдано 925 продовольственных пайков, один паёк рассчитан на семью и в него входит: сыр плавленый, абрикосовое варенье, пакет со сладостями, консервная смесь из трав, растительное масло, пакет риса, пакет сахара, пакет чечевицы, пакет макарон, сливочное масло, томатная паста, бисквитное печенье.

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