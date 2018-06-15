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Родные Души. Близнецовые пламена. Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Часть 1

16:28. 15 июня 2018 Просмотров - 19 Один комментарий Опубликовал:

Зачем встречаются близнецовые пламена.

Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Часть 2 –

Это третья, заключительная передача из серии о кармических отношениях,.существующих на Земле.
В ней мы поговорим о том, кто такие Родные Души.

Близнецовое пламя – миф или реальность?
Награда или ответственность?
Задачи для таких душ и пути их реализации.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    krikunoleg 15 июня 2018 в 16:33 Ссылка Пометить
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    Ну по напридумают, по напридумают…
    А спроси откуда взяли… ме да бе в ответ… придумали…

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