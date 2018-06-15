Новости Украины и Новороссии 15 июня 2018
- 08:56 «Эвакуации не было, бежали, куда могли», — очевидцы об аварии в киевском аэропорту (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:30 Украинский город «ушёл под воду» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:09 Зарево над Днепром.
- Вчера 20:41 В ЛНР на многотысячном крестном ходу прославили новую икону Божией Матери.
«Эвакуации не было, бежали, куда могли», — очевидцы об аварии в киевском аэропорту (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 14 июня, в аэропорту «Киев» (Жуляны») самолёт авиакомпании «Браво», летевший из турецкой Анталии в Киев, выкатился за взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.
«На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилёта», — говорится в сообщении аэропорта в социальных сетях.
Однако пассажиры этого рейса рассказывают совсем иное — так, женщина, летевшая этим рейсом, в эфире украинского телевидения сообщила, что перед посадкой у самолёта горело крыло и отвалились колеса, а эвакуация не была организована вообще.
«Перед посадкой ребята, которые сидели возле крыла, видели дым. Скорость была большая, и самолёт начало сильно трусить. Все летали из стороны в сторону, я лично упиралась ногами об сидение.
Мы начали садиться, уже зная, что у нас горит крыло или турбина. Мы выехали за границу полосы на поле, начали боком ехать. Крыло начало цеплять землю, отвалились колеса. Пошёл едкий дым, очень сильный», — рассказывает Юлия.
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Она также рассказала, что пассажирам пришлось самостоятельно открывать двери, чтобы покинуть ставший неуправляемым самолёт:
«Мы выдрали двери передние возле кабины стюардесс и начали выбегать, — говорит Юлия. — Эвакуации вообще не было. Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, ни жилеты. Мы выломали дверь, нам сказали: бегите куда можете, прыгайте».
Также, по словам пассажиров этого рейса, скорая помощь приехала к пострадавшим спустя два часа:
«Скорой не было, пожарные приехали. В аэропорту никакой поддержки, помощи, ни воды элементарно, ни валерьянки. Скорая приехала спустя два часа, измерили давление.
Спустя два часа начали раздавать багаж», — рассказала девушка, добавив, что в самом аэропорту не было ни одного медицинского работника, который мог бы оказать первичную помощь до приезда бригады скорой.
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Украинский город «ушёл под воду» (ФОТО, ВИДЕО)
Украинский город «ушёл под воду», пишет издание Depo.ua. Город Хмельницкий накрыла непогода с ливнем, градом и шквалистым ветром.
Чистое и ясное небо в мгновение ока затянули черные тучи, город погрузился во тьму, и тогда в игру вступил сильный дождь.
Мощный ливень с грозой моментально затопили городские кварталы, особенно досталось центру.
Улицы вмиг превратились в реки со стремительными потоками. Традиционно под воду ушёл центр города, Заречье, Львовское шоссе и Франко.
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Зарево над Днепром
Сегодня прямо совпало – и Трамп со своими заявлениями, и футбол, и шведский суд.
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В ЛНР на многотысячном крестном ходу прославили новую икону Божией Матери
К оглавлению | Источник: www.youtube.com