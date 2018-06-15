Новости Украины и Новороссии 15 июня 2018

Вчера, 14 июня, в аэропорту «Киев» (Жуляны») самолёт авиакомпании «Браво», летевший из турецкой Анталии в Киев, выкатился за взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

«На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилёта», — говорится в сообщении аэропорта в социальных сетях.

Однако пассажиры этого рейса рассказывают совсем иное — так, женщина, летевшая этим рейсом, в эфире украинского телевидения сообщила, что перед посадкой у самолёта горело крыло и отвалились колеса, а эвакуация не была организована вообще.

«Перед посадкой ребята, которые сидели возле крыла, видели дым. Скорость была большая, и самолёт начало сильно трусить. Все летали из стороны в сторону, я лично упиралась ногами об сидение.

Мы начали садиться, уже зная, что у нас горит крыло или турбина. Мы выехали за границу полосы на поле, начали боком ехать. Крыло начало цеплять землю, отвалились колеса. Пошёл едкий дым, очень сильный», — рассказывает Юлия.

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Она также рассказала, что пассажирам пришлось самостоятельно открывать двери, чтобы покинуть ставший неуправляемым самолёт:

«Мы выдрали двери передние возле кабины стюардесс и начали выбегать, — говорит Юлия. — Эвакуации вообще не было. Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, ни жилеты. Мы выломали дверь, нам сказали: бегите куда можете, прыгайте».

Также, по словам пассажиров этого рейса, скорая помощь приехала к пострадавшим спустя два часа:

«Скорой не было, пожарные приехали. В аэропорту никакой поддержки, помощи, ни воды элементарно, ни валерьянки. Скорая приехала спустя два часа, измерили давление.

Спустя два часа начали раздавать багаж», — рассказала девушка, добавив, что в самом аэропорту не было ни одного медицинского работника, который мог бы оказать первичную помощь до приезда бригады скорой.

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