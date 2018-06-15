Футбол и пенсионный возраст

14 июня останется в памяти россиян двумя памятными событиями: победой сборной России по футболу над сборной Королевства Саудовской Аравии и объявлением правительства Д. А. Медведева о скором повышении пенсионного возраста. Дату объявления выбрали удачно:

Анекдот:

Из ленты мировых СМИ.

– Умом Россию не понять.

Вчера миллионы россиян вышли на улицы, и карнавалами, народными гуляниями, фейерверками, отметили повышение пенсионного возраста выше продолжительности жизни.

Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна!

Выяснила из соцсетей, что право выдавать разрешения на проведение митингов на время мундиаля передали в ФСБ. Раньше муниципалитет или управа давали “добро” на собрания людей. После объявления о пенсионной реформе, коммунисты планировали организовать митинг против повышения пенсионного возраста, конечно же, разрешения от ФСБ не получили.

Иван Иванов пишет о мирных протестах. Согласна. Но что это именно?

С уважением, Татьяна

Т. В. Здравствуйте, Татьяна!

Что дальше — пока не придумала, но, подозреваю, что митингов будет недостаточно.

Я изучаю проблему с точки зрения судебных перспектив и возможных юрисдикций для массовой подачи исков, так как «реформа» затронет граждан СССР, многие из которых начинали свою трудовую деятельность при СССР и были членами профсоюзов (почти все работавшие были, за редким исключением).

С уважением, Татьяна

Пока думаю, – еще анекдот:

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира.

Но саудиты чувствуют себя прекрасно, потому что всю горечь поражения приняли на себя украинцы.

http://classic.newsru.com/sport/15jun2018/saudi.html

Футболисты сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за проигрышс разгромным счетом в матче со сборной России. Об этом заявил в пятницу, 15 июня, глава федерации футбола королевства Адель Иззат, передает издание “Аль-Яум ас-Сабиа”. Накануне сборная России нанесла поражение команде Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия мирового первенства. Встреча состоялась на стадионе “Лужники” в Москве. “Мы очень расстроены поражением”, – сказал Адель Иззат, слова которого приводит ТАСС. “Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки”, – подчеркнул он.

Если с победой сборной в первом отборочном матче все более-менее ясно: саудитов обыграли, что будет дальше, – я бы не спешила с прогнозами. И некоторые депутаты придерживаются аналогичной точки зрения, выступив с законодательной инициативой о запрете издеваться над российской сборной по футболу…

http://classic.newsru.com/sport/15jun2018/dooma.html

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов разработал законопроект, предусматривающий наказание за издевательства над сборной России по футболу. Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение в парламент. “Издеваться и критиковать – это разные вещи, – разъяснил Милонов “Комсомольской правде”перед стартовым матчем ЧМ-2018. – Вот Семен Слепаков спел песню, прошелся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же только им на благо пойдет”.

Да че там мелочиться, Милонов! Сразу 282-ю вводите за шутки о футболе, а заодно и за шутки над правительством и депутатами! Я бы заодно ввела ответственность в виде отзыва депутата за законодательный троллинг. И обязательную экспертизу на подлинность подписи президента под законодательными актами, а то со времен «дедушки Елицина» такой бардак развели.

Повышением пенсионного возраста правительство решило не ограничиться, и для «повышения уровня жизни населения» в качестве «исполнения майских указов», предложило повысить еще и НДС до 20%. Все в интересах населения. Чтоб нам с вами два раза не митинговать, как говориться…

https://www.newsru.com/finance/15jun2018/ruvathowmuch.html

Эксперты: во сколько обойдется решение повысить НДС экономике и населению Нести основную часть нагрузки после анонсированного премьер-министром Медведевым в четверг повышения НДС и пенсионного возраста придется не столько бизнесу, который может повысить цены, сколько населению и экономике в целом, и без того демонстрирующей вялый рост, пишет газета “Ведомости”со ссылкой на опрошенных изданием экспертов. Если стоит задача ускорять экономику, то повышать налоги – глупое решение, заявила Александра Суслина из Экономической экспертной группы, так как потребительский спрос – один из основных драйверов экономики. В краткосрочной перспективе это приведет к замедлению экономики, отмечает директор аналитического департамента компании “Локо-инвест” Кирилл Тремасов. Принятое решение – удар по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, а также по беднейшим людям, предупреждает замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Рост НДС приведет к сокращению прибыли, которая и так падает, полагает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, негативно скажется и на инвестициях, ставку на которые делают чиновники. Правительству нужно было найти 8 трлн рублей для выполнения “майского указа” президента Владимира Путина, ставшего основой программы реформ. Сам Путин, однако, говорил, что найти эти деньги нужно прежде всего за счет роста экономики. Ускорение экономики до среднемировых темпов могло бы принести бюджетной системе даже больше 4 трлн рублей, рассказывал участник совещаний в правительстве. Получается, правительство не верит в то, что выполнение указов ускорит экономику, констатировал Валерий Миронов. Опрошенные компании также предупреждают о повышении цен, падении продаж и готовятся к потерям. По оценкам Владимира Сальникова, больше всего налоговая нагрузка вырастет на строительный сектор, автопром, машиностроение. В странах с развитой экономикой у компаний после выплаты налогов остается гораздо больше средств, которые можно вложить в расширение производства, но вместо того, чтобы стремиться к этому, правительство повышает НДС, недоумевает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Напомним, накануне премьер Дмитрий Медведев, объявляяо решении поднять НДС до 20% и повышении пенсионного возраста, пообещал бизнесу и населению компенсацию. Медведев назвал такой компенсацией сохранение существующей льготной ставки НДС, а его первый зам и министр финансов Антон Силуанов – упрощение процедуры возврата НДС, что сэкономит бизнесу около 100 млрд рублей. Бюджет от роста НДС ежегодно будет получать дополнительные 600 млрд рублей доходов, утверждал в четверг Силуанов. С учетом роста ВВП это даст около 4 трлн рублей за шесть лет. Однако чистый эффект для бюджетной системы будет меньше – около 2 трлн рублей, уже подсчитали чиновники. Он составит примерно 2,5-3 трлн рублей, уточняет участник совещаний в правительстве, поскольку доходы снизятся из-за негативного влияния повышения НДС на рост экономики.

ЧМ в самом начале, приготовились и ждем от правительства новых законодательных инициатив…