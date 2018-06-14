Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2018
- 06:00 «Всё закончится катастрофой»: Офицеры ВСУ с ужасом ждут приказ о наступлении.
- 05:48 Очередной гуманитарный груз МОО Вече доставлен на Донбасс.
- Вчера 22:45 В оккупированном Краматорске представитель немецкой компании умер во время переговоров.
- Вчера 21:44 Спецпроект «Я – НЕ БОЮСЬ!»: Инна Гусарец. Жертва провокаций СБУ. Выпуск №47.
- Вчера 21:42 Много пота — меньше крови!.
- Вчера 21:29 Как ВСУ пытались зайти в Горловку.
«Всё закончится катастрофой»: Офицеры ВСУ с ужасом ждут приказ о наступлении
Офицеры ВСУ не скрывают панических настроений на фоне одержимости украинского военно-политического руководства «блицкригом» на Донбассе.
Об этом, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщает издание «Страна».
«Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед выборами торжественно заявить о „начале освобождения Донбасса”», — рассказал старший офицер одной из бригад ВСУ.
«И чисто с военной точки зрения это возможно. ВСУ действительно может взять, например, Горловку, если сконцентрировать значительные силы, подтянуть резервы. Это возможно», — отметил он.
Но, по его словам, «все здравомыслящие офицеры и генералы понимают, что если Россия ответит и атакует Украину с других направлений, или хотя бы снова поможет сепарам войсками, как в 2014 году, то все закончится катастрофой».
Как считает военный, ситуация будет гораздо хуже, чем под Иловайском или Дебальцево.
«Это будет похоже на ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли», — уверен он.
«Тут также может быть, что Москва воспользуется атакой со стороны ВСУ, чтоб нанести в ответ сокрушающий удар. Ей это как бы тоже выгодно. Поэтому большинство офицеров штаба против подобных планов. Но никто не может предсказать, что придет в голову большому начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов», — пессимистично заключил офицер.
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Очередной гуманитарный груз МОО Вече доставлен на Донбасс
Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия «ВЕЧЕ» (МОО Вече) продолжает оказывать помощь населению Донбасса, которое пострадало от рук карателей киевского режима Порошенко.
В мае 2018 года, члены МОО Вече совместно со своими сторонниками и партнерами отправили на Донбасс гуманитарный груз детской литературы, медикаментов, а также различных вещей и одежды.
На сегодняшний день, часть этого груза уже доставлена в Донецк и распределяется нуждающимся руководителем представительства МОО Вече в Донецкой Народной Республике Ольгой Вязовской.
О ходе доставки гуманитарного груза Ольгя Вязовская рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук
В четверг мы отправились на склад в Ростове-на-Дону к нашим девочкам из фонда «Добро на Дону» Оксана Завгородняя и Аллочка. Загрузили полную Газель одежды и обуви для интернатов, детских домов и просто гражданских жителей ДНР. Так же встретили груз от Олеся Климук и гуманитарной группы «Дорога добра» из Москвы. Приехали очень нужные детские книги, развивающие и обучающие пособия и другая литература для деток.
Доставка была очень тяжелой. Машины ломались, грузчиков еле нашли (пришлось вызывать по объявлению а это лишние 2 тысячи расходов). Долго проходили таможню. Пришлось полностью разгрузить груз, а после проверки снова его загрузить. Домой приехали в 2 часа ночи. Но всё это мелочи! Главное, что мы сможем помочь очень многим людям, которые нуждаются!
Отдельное спасибо хочу сказать «Мичу» Алексей Рогожин и Серёже «Байкеру» за то что помогли в транспортировке гуманитарного груза!
по ссылке фотоотчет и полные реквизиты МОО Вече для желающих оказать помощь http://veche-info.ru/news/5304
Донбасс. Оперативная лента военных событий 13.06.2018 http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/38970-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-13062018.html
Последняя оператиная инфа по Донбассу в телеграм канале https://t.me/WarDonbass (@WarDonbass)
Для тех, кто может помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями:
Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268
Сводный пост всех последних отчетов: https://centercigr.livejournal.com/104157.html
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В оккупированном Краматорске представитель немецкой компании умер во время переговоров
В Краматорске, на оккупированной территории ДНР, на Новокраматорском машиностроительном заводе непосредственно во время деловых переговоров с руководством предприятия, скоропостижно скончался представитель немецкой компании.
Это произошло в понедельник, 11 июня, сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, мужчина умер из-за проблем с сердцем.
В полиции Краматорска подтвердили факт внезапной смерти 62-летнего мужчины на заводе, открыто уголовное производство.
Официальная информация по этому поводу со стороны НКМЗ на данный момент отсутствует.
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Спецпроект «Я – НЕ БОЮСЬ!»: Инна Гусарец. Жертва провокаций СБУ. Выпуск №47
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Много пота — меньше крови!
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Как ВСУ пытались зайти в Горловку
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