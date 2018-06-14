Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2018

Офицеры ВСУ не скрывают панических настроений на фоне одержимости украинского военно-политического руководства «блицкригом» на Донбассе.

Об этом, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщает издание «Страна».

«Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед выборами торжественно заявить о „начале освобождения Донбасса”», — рассказал старший офицер одной из бригад ВСУ.

«И чисто с военной точки зрения это возможно. ВСУ действительно может взять, например, Горловку, если сконцентрировать значительные силы, подтянуть резервы. Это возможно», — отметил он.

Но, по его словам, «все здравомыслящие офицеры и генералы понимают, что если Россия ответит и атакует Украину с других направлений, или хотя бы снова поможет сепарам войсками, как в 2014 году, то все закончится катастрофой».

Как считает военный, ситуация будет гораздо хуже, чем под Иловайском или Дебальцево.

«Это будет похоже на ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли», — уверен он.

«Тут также может быть, что Москва воспользуется атакой со стороны ВСУ, чтоб нанести в ответ сокрушающий удар. Ей это как бы тоже выгодно. Поэтому большинство офицеров штаба против подобных планов. Но никто не может предсказать, что придет в голову большому начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов», — пессимистично заключил офицер.

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