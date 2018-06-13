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Мундиале 2018- эйфория ценой в 13,2 млрд.$
Ура! Завтра 14 июня 22018 года в России начинается чемпионат мира по футболу! Судя по информации в российских СМИ билеты уже проданы, иностранцы заполонили города, где будут проводится матчи чемпионата, чиновники с упоением рапортуют о полной готовности, дают интервью журналистам, в обще радости у всех полные штаны.
А в это время проезд грузового транспорта в города участники праздника уже запрещён, а так –же, строго воспрещены все буро взрывные работы, продажа взрывчатых материалов. А ГАИ вместо выполнения главной своей функции- обеспечение безопасного движения, сидят в кустах и ловят всех зевак водителей (говорят у них план, лишить прав 17 000 шоферов, наверное, слухи…).
Одним словом, эйфория, вот только цена за это составляет по данным из официальных источников 13,2 миллиарда $. Предстоящий мундиаль станет самим дорогим за всю историю чемпионата. Конечно в России практически отсутствовали стадионы для проведения таких мероприятий и завтрашний футбольный праздник дал нашей стране возможность возвести 7 стадионов с нуля, а 4 серьёзно реконструировать. А этого в России всегда не хватало.
Безусловно ЧМ 2018 принесёт нашему государству и экономическую выгоду, и политические дивиденды. Наконец иностранцы увидят не только Москву и Санкт Петербург, но и другие города, Российской Федерации. Пройдутся по мостовым и набережным Казани, Ростова на Дону, посетят Мамаев Курган в Волгограде. Пообщаются с простыми людьми из провинции. Хотя предстоящий чемпионат и иностранцам влетит в копеечку, ну или в цент, как кому нравится. У меня много знакомых в Германии, но они к нам не поедут, не по карману. Всё удовольствие обойдётся среднему европейцу в 16 000 €. А за нас и говорить не приходится. Ну куда нам с зарплатой в 20 000 в месяц, как говорится- рыло пилить. Буквально мне вчера звонил с Ростова мой дружок, большой любитель футбола. Я его спросил- пойдёт ли он какой ни будь матч? На, что он ответил- нет, цена в 200 000 рублей- это уже через-чур буду смотреть по старинке, по телевизору или в баре.
Спрашивается, а для кого устроен такой праздник? Ну уж точно не для жителей России, они бедолаги со своими хилыми заработками, дальше районного центра не куда и поехать то не могут. Прискорбно, но такова реальность, зато чиновникам хорошо, смотришь по ТВ, улыбки до ушей, восторги. И тут у меня осенило. Это всё устроено для чиновников и их ненаглядных чад, олигархов и козлов всех мастей.
Лично мне мундиале 2018, до лампочки. Футбол, как вид спорта мне не интересен и я к нему равнодушен, но многим любителям этой игры обидно- чемпионат проводится у нас, а цены такие, что приходится выбирать, либо идти на матч, либо жить и выживать на наши гроши.
Очередная показуха, мол смотрите иностранцы у нас всё ОК и погода кайф и люди хорошие. А то, что они по каким-то причинам не пойдут на стадион, денег у них таких нет. Опять всё сделано не для нас, а для других и это весьма показательно. Власть в очередной раз показывает отношения её к народу. Хорошо, что после этого мундиале останутся стадионы, но зная нашу российскую действительность, боюсь превратятся они в огромные рынки или перейдут в частные руки.