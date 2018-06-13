Что они делают с русским языком?

Язык является культурным достоянием любой нации. Вряд ли с этим будет спорить грамотный человек. Немецкая филологическая школа XIX столетия язык рассматривала даже более серьезно - она видела в нем не только культурное достояние, но и считала, что в языке заключен сам дух нации, определяющий ее мировоззрение и ментальность. В таком понимании национального языка любое посягательство на языковые нормы или же попытка намеренно исказить язык является чем-то кощунственным. Или же некой вражеской диверсией против народа, направленной на разрушение его культуры.

В начале перестройки и в первые годы пребывания у власти Ельцина разрушение русского языка проводилось грубо и примитивно, большей частью через внедрение в русскую речь тюремного и молодежного жаргона. Почти все фильмы этой эпохи, почти все эстрадные песни были наполнены подобной маргинальной лексикой. Помнится, что особенно активны были в этом плане Макаревич и Розенбаум.

Чтобы надежнее закрепить эту маргинальную лексику в сознании русского народа, в то время были выпущены массовыми тиражами многотомные словари молодежного сленга и тюремного жаргона.

Второе направление разрушение русского языка той эпохи заключалось в легализации матерной брани и широкого ее распространения в печатной продукции и смелого ее озвучивания с экрана телевизора. И спускались подобные директивы по разрушению русского языка, как я полагаю, сверху, из неких структур, имевших значительное влияние. В этом меня убедил следующий случай.

В то время я работал в издательстве "Эксмо" художественным редактором в отделе детективов и правил поступающие рукописи. Тогда - не знаю, как сейчас - издательство сознательно делало ставку на начинающих авторов, не имеющих ни литературных навыков, ни специального образования, а иногда и совершенно безграмотных. Но у них было одно существенное достоинство - они не требовали высоких гонораров и соглашались на кабальные договора. Такая издательская политика позволяла очень сильно экономить на выплатах авторам. Правда, это приводило к значительному снижению качества книжной продукции, но это никак не беспокоило руководство "Эксмо", для которых книгоиздание было не служением высоким целям, а просто выгодной коммерцией. Ситуация с качеством исправлялась посредством нескольких наемных художественных редакторов - в их числе был и я - которые читали до одури поступающие рукописи и придавали всей этой безграмотной писанине более-менее читабельный вид. Особенно высокого художественного уровня мы не достигали, но хотя бы стремились к соблюдению в текстах норм русского языка и не допускали ненормативную лексику и откровенных сцен. В этом мы проявляли принципиальность.

Но однажды пришел черный день, когда и этот барьер рухнул. Встречает меня как-то начальник нашего отдела - помню, звали его Слава - и спрашивает меня:

-Володь, тебе встречается ненормативная лексика в рукописях?

- Часто!

- И что ты делаешь с ней?

- Безжалостно вычеркиваю!

Он помялся немного и несколько смущенно продолжил:

- Ну, ты не особенно вычеркивай...

- А нужен ли нам этот мат?

- Ну, видишь ли, руководство издательство приняло решение о допущении подобной лексики... Я сам против, но... В общем, оставляй в текстах мат.

На этом разговор и закончился.

Матерные слова я продолжал вычеркивать, испытывая уважение к высоким идеалам русской классической литературы, но уже тогда у меня появились смутные подозрения о том, что кому-то нужна маргинализация русского языка и русской культуры. Вряд ли руководство "Эксмо" сознательно и добровольно пошло на то, чтобы наполнять грязью свою книжную продукцию. Скорее всего, оно просто послушно выполнило негласные указания каких-то влиятельных людей.

Потом в текстах стали допускать и порнографию. После этого я и ушел из "Эксмо".

Параллельно с матом и жаргоном в русский язык активно внедрялись чужеродные слова. Вначале никто не обращал особого внимания на это. Первыми забили тревогу педагоги, когда школьники на вопросы "кем ты хочешь стать", стали отвечать нечто ужасное: девочки отвечали, что хотят быть путанами, а мальчики - киллерами. Тогда-то и пришло многим в голову, что под воздействием иностранных слов искажается сознание нации. Окрашенные негативной экспрессией русские слова проститутка и убийца не вызывали у детей симпатии к этим, как бы сказать деликатнее, профессиям. А путана и киллер - это уже другое дело! Эти чужеродные заимствования в нашем сознании не имеют отрицательной экспрессии. А раз нет отрицательного отношения к слову, то нет и отрицательного отношения к тем, кто этим занимается. На этом примере можно понять, что язык - весьма тонкая вещь, но весьма мощная по силе воздействия на наше восприятие действительности.

Разрушение русского языка продолжается и сейчас с не меньшим упорством, чем двадцать лет назад. Не смотря на то, что Дума, вроде бы, заявляет о своей готовности бороться с ненормативной лексикой, мат и жаргон продолжают звучать и с экранов телевизора, и в интернете, и в печатной продукции. Но, как мне кажется, сейчас основной упор делается на засорение русского языка многочисленными заимствованиями из английского. Пошел, буквально, шквал этих ненужных и бессмысленных слов из чужого языка. Что самое характерное, наиболее часто и наиболее неразборчиво английские слова употребляют высокопоставленные чиновники. В этом им активно помогают продажные СМИ, которые не только тиражируют невнятные фразы чиновников, насыщенные заимствованиями, но и сами являются активнейшими сеятелями чужеродной лексики.

Для чего это делается? Видимо, для того, чтобы еще более увеличить пропасть между поколениями и максимально затруднить их взаимопонимание. Они стремятся разъединить поколения не только в мировоззренческом плане, но и в лексике. Молодежь, худо-бедно, но усвоит эти словесные заимствования, поскольку имеет доступ в интернет, где эти заимствования переводятся и объясняются. Старшие поколения вряд ли осилят эти тысячи чужих и ненужных слов. Взаимное непонимание приведет к взаимному отчуждению. Именно это им и надо. Принцип «разделяй и властвуй» претворяется в жизнь не только оружием , деньгами и ложью, но и посредством разделение поколений.