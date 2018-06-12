Судьба женщин военнослужащих РККА в нацистском плену

Недавно я получил письмо. Юрий Яблонский из Воронежа разработал проект под названием «Великая Отечественная Война. Неизвестные страницы». Планируемая им серия из 96(!) фильмов «рассказывает о подвигах народа, которые до сих пор официально не признаны, а также о неизвестных героях Великой Отечественной Войны.

Главное отличие от многих других, представленных как на телевидении, так и в сети интернет, заключена в том, что каждая серия отдельно повествует о человеке, который не был представлен к наградам, однако подвиг его не вызывает сомнений. Благодаря этим людям, их массовыми усилиями был осуществлен переломный момент в Великой Отечественной Войне, который принес советскому народу Победу над фашизмом».

Дело очень важное и серьезное. Предлагаю вашему вниманию первую серию, которая рассказывает о том, что переживали в плену женщины военнослужащие нашей армии.

Такую постановку вопроса, видеть ещё не приходилось…

P.S. Для связи с автором серии фильмов Юрием Яблонским: unykom@mail.ru

Источник: nstarikov.ru