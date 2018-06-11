Сингапурские ожидания

Относительно ожидаемых переговоров США и КНДР в Сингапуре.США уже ясно дали понять, что будут любой ценой добиваться ликвидации северо-корейской ядерной программы.КНДР и Китай, прозрачно намекнули на желаемую цену – вывод систем ПРО из Южной Кореи, заключение мирного договора и сокращение/вывод американских войск из Южной Кореи.Именно после озвучивания цены связанной с необходимостью выводить войска, в США срочно вспомнили про "ливийский опыт" и снова начали сыпать угрозами в адрес КНДР.Выглядит маловероятным, что КНДР откажется от ядерной программы в обмен на абстрактные общения США не нападать на КНДР и облегчить режим санкций. После выхода США из ядерной сделки с Ираном, в добрую волю США не верят даже их союзники и сателлиты.КНДР и стоящий за ней Китай будут стремиться к получению вещественных результатов, как то подписание мирного договора между Северной и Южной Кореей, что лишит США повода размещать крупные контингенты войск в Южной Корее. И соответственно, процесс денуклиаризации Севера (например, с вывозом боеголовок в Китай, который выступит страной-гарантом) должен сопровождаться процессом деамериканизации Юга (сокращение числа военных учений, вывод систем THAAD, сокращение контингента и ударных носителей на территории Южной Кореи).Нечто меньшее, будет выглядеть со стороны Китая и КНДР явной уступкой США, которая не даст никаких гарантий в будущем.США конечно будут предлагать малозначимые пряники вроде смягчения режима санкций, потепление в отношениях, инвестиции "когда-нибудь" и тому подобное. Но вполне очевидно, что не ради этого создавалось ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты. Огромные усилия северо-корейской промышленности преследовали вполне ясную цель обеспечения безопасности от нападения США. Отказ от ядерного оружия без наличия 100% гарантий ненападения, будет банальным повторением ошибки Каддафи, который решил поверить "джентльменам" на слово, за что позднее жестоко поплатился. Впрочем, с учетом того, что "джентльмены" легко забывают не только про свои обещания, но и про подписанные бумаги, КНДР будет стремиться к чему-то большему, нежели пустые обещания со стороны страны, которая их постоянно нарушает.Для Китая вся эта ситуация важна с точки зрения снижения американского влияния в регионе, а КНДР представляет из себя удобного партнера, который разрушая существовавший до недавнего времени статус-кво, создает предпосылки для изменения баланса в сил в регионе путем обмена недавно созданного ядерного оружия на сокращение американского военного присутствия на южных границах Китая. Получится ли у Пекина такой обмен, увидим в ближайшие дни. Впрочем, даже в случае провала переговоров, наличие ядерного оружия у Ким Чен Ына оставляет как возможности для переговоров в дальнейшем, так и серьезный балансовый противовес зависимой от США Южной Корее на случай дальнейшего ухудшения отношений Вашингтона и Пекина.Ну и конечно стоит отметить, что Трамп будет стремиться достичь в Сингапуре хотя бы декларативной договоренности, чтобы продемонстрировать хоть какой-то дипломатический успех, чтобы скрасить впечатления от открытия посольства в Иерусалиме, разрыва ядерной сделки с Ираном, торговой войны с Европой и Китаем и свежего скандала на G-7. Но как представляется, этот успех может иметь довольно серьезную цену для долгосрочных интересов США в регионе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com