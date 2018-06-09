Сводки от ополчения Новороссии 09 июня 2018
- 11:31 Раненый житель Зайцево об обстреле поселка.
- 10:10 Бахмутка: Окопы ВСУ кое-где в 20 метрах от наших, гранату кидать можно – боец ЛНР.
- Вчера 23:16 ВСУ нанесли удар по югу ДНР, есть разрушения.
Раненый житель Зайцево об обстреле поселка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Бахмутка: Окопы ВСУ кое-где в 20 метрах от наших, гранату кидать можно – боец ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ нанесли удар по югу ДНР, есть разрушения
ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР, в результате был ранен мирный житель.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Сегодня в 19:00 минометному обстрелу со стороны ВСУ подвергся н.п. Саханка. Огонь велся с направления н.п. Широкино, было выпущено 9 мин, из них 3 калибром 120 мм, 6 калибром 82 мм.
В результате обстрела легкое ранение получил мирный житель — Баранов В.И., проживающий по улице Мира. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — отметили в СЦКК.
Кроме того, повреждения получил один жилой дом, газопровод и ЛЭП.
Более подробная информация уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su