Сводки от ополчения Новороссии 09 июня 2018

ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР, в результате был ранен мирный житель.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Сегодня в 19:00 минометному обстрелу со стороны ВСУ подвергся н.п. Саханка. Огонь велся с направления н.п. Широкино, было выпущено 9 мин, из них 3 калибром 120 мм, 6 калибром 82 мм.

В результате обстрела легкое ранение получил мирный житель — Баранов В.И., проживающий по улице Мира. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — отметили в СЦКК.

Кроме того, повреждения получил один жилой дом, газопровод и ЛЭП.

Более подробная информация уточняется.

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