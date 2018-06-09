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“Бессмертный полк” – по-настоящему народное явление. Александр Дугин

11:41. 9 июня 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Народ как субъект истории

“Бессмертный полк” – это глубинный ритуал восстановления прямой связи между миром живых и миром мертвых, предков. Мертвые герои возвращаются и идут вместе с потомками. Дети идут тут же, обозначая горизонт народной вечности.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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