“Бессмертный полк” – по-настоящему народное явление. Александр Дугин
11:41. 9 июня 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Народ как субъект истории
“Бессмертный полк” – это глубинный ритуал восстановления прямой связи между миром живых и миром мертвых, предков. Мертвые герои возвращаются и идут вместе с потомками. Дети идут тут же, обозначая горизонт народной вечности.
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