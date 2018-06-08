Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 июня 2018

Штурм Дерны. 08.06.2018

Коротко о штурме Дерны.1. Сражение постепенно приближается к концу. Силы Хафтара уже контролируют большую часть города и ведут бои за центральные кварталы города. Занят ряд административных зданий, порт, городская больница и пафосный отель "Перл".2. В рядах "Шуры моджахедов Дерны" наблюдаются характерные признаки дезорганизации и развала управления, что ведет к распаду единой оборонительной системы на отдельные очаги, под управлением отдельных полевых командиров. Один из главных руководителей обороны уже попал в плен.3. Несмотря на то, что в ходе боев в самом городе потери Хафтара возросли (как в людях, так и в технике), при общем количественном превосходстве, они оказались меньше чем ожидалось и в целом несущественными, чтобы замедлить реализацию намерений Хафтара.4. Защитники Дерны прижаты к морю к ряде центральных кварталов к западу от порта. Тяжелого вооружения у них осталось немного, так что вопрос их поражения является лишь делом недолгого времени.5. Стоит отметить, что все крики местных боевиков про гуманитарный кризис, а также призывы правительства Сараджа к Западу повлиять на Хафтара, были проигнорированы ЛНА. Данный факт лишний раз подчеркнул мизерную степень влияния "легального правительства" на реальную ситуацию в стране.6. Занятие Дерны в ближайшие недели позволит Хафтару укрепить свои военно-политические позиции в Ливии и скорее всего обострит его противоречия с прочими "правительствами" Ливии в борьбе за власть на обломках некогда процветающей страны.Захваченный в плен глава службы безопасности "Шуры моджахедов Дерны". Еще недавно он грозил в интервью, что армия Хафтара получит жесткий отпор и никогда не сможет захватить Дерну.Силы ЛНА на улицах Дерны."Пехота" бригады Тарик-ибн-Зад достигла отеля "Перл".Уничтоженная техника ЛНА.Техника Хафтара в Дерне.Жители Дерны приветствуют солдат Хафтара.Наступление на Дерну.Наступление на Дерну. Май-июнь 2018.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Путин: Сирия стала уникальным опытом для российских военных

К оглавлению | Источник: www.youtube.com