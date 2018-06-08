Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 июня 2018
12:11. 8 июня 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 10:39 Штурм Дерны. 08.06.2018.
- Вчера 22:24 Путин: Сирия стала уникальным опытом для российских военных.
Штурм Дерны. 08.06.2018
Коротко о штурме Дерны.
1. Сражение постепенно приближается к концу. Силы Хафтара уже контролируют большую часть города и ведут бои за центральные кварталы города. Занят ряд административных зданий, порт, городская больница и пафосный отель "Перл".
2. В рядах "Шуры моджахедов Дерны" наблюдаются характерные признаки дезорганизации и развала управления, что ведет к распаду единой оборонительной системы на отдельные очаги, под управлением отдельных полевых командиров. Один из главных руководителей обороны уже попал в плен.
3. Несмотря на то, что в ходе боев в самом городе потери Хафтара возросли (как в людях, так и в технике), при общем количественном превосходстве, они оказались меньше чем ожидалось и в целом несущественными, чтобы замедлить реализацию намерений Хафтара.
4. Защитники Дерны прижаты к морю к ряде центральных кварталов к западу от порта. Тяжелого вооружения у них осталось немного, так что вопрос их поражения является лишь делом недолгого времени.
5. Стоит отметить, что все крики местных боевиков про гуманитарный кризис, а также призывы правительства Сараджа к Западу повлиять на Хафтара, были проигнорированы ЛНА. Данный факт лишний раз подчеркнул мизерную степень влияния "легального правительства" на реальную ситуацию в стране.
6. Занятие Дерны в ближайшие недели позволит Хафтару укрепить свои военно-политические позиции в Ливии и скорее всего обострит его противоречия с прочими "правительствами" Ливии в борьбе за власть на обломках некогда процветающей страны.
Захваченный в плен глава службы безопасности "Шуры моджахедов Дерны". Еще недавно он грозил в интервью, что армия Хафтара получит жесткий отпор и никогда не сможет захватить Дерну.
Силы ЛНА на улицах Дерны.
"Пехота" бригады Тарик-ибн-Зад достигла отеля "Перл".
Уничтоженная техника ЛНА.
Техника Хафтара в Дерне.
Жители Дерны приветствуют солдат Хафтара.
Наступление на Дерну.
Наступление на Дерну. Май-июнь 2018.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Путин: Сирия стала уникальным опытом для российских военных
К оглавлению | Источник: www.youtube.com