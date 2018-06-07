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США меняют правила игры

09:34. 7 июня 2018 Просмотров - 235 2 коммент. Опубликовал:

России следует продолжать доносить до западной аудитории позицию нашей страны. Так прокомментировал Федеральному агентству новостей блокировку администрацией «Живого Журнала» официального аккаунта интернет-издания «USA Really», нацеленного на англоязычную аудиторию, писатель Николай Стариков.

«Все разговоры американцев о свободном доступе к информации, о свободном движении капитала, о свободной торговле, все это для них интересно до тех пор, пока они согласно этим правилам будут выигрывать. Как только ситуация меняется, джентльмены меняют правила игры», — указывает писатель.

Это происходит и в сфере экономики, страны США вводят санкции и запретительные пошлины, это происходит и в информационной сфере, отмечает Стариков.

«Ни о каком свободном доступе информации к западному зрителю уже речь идти не может», — констатирует писатель.

СМИ, которые преподносят аудитории точку зрения отличную от официальной, в США ставятся постоянные препоны и сложности, связанные с бюрократическими придирками, невозможностью открыть счет в банке, или как в данном случае, блокированием аккаунта в социальных сетях, признает Николай Стариков.

«Маски сброшены, понимание того, что будет происходить дальше, тоже дорогого стоит. Нам нужно продолжать знакомить западную аудиторию с российской точкой зрения, используя все возможные площадки», — убежден публицист.

При этом, по мнению Старикова, России нужно учиться у американцев тому, как создавать крупные социальные площадки, куда потом приглашать в том числе и западную аудиторию.

«Если бы у России был бы свой англоязычный, испаноязычный «ВКонтакте», это сильно бы изменило общую информационную расстановку сил в мире», — полагает писатель.

Напомним, дочерний проект ФАН в США — англоязычное информационное агентство «USA Really. Wake Up Americans» — заработал в мае. 14 июня должно было состояться публичное открытие издания в Вашингтоне. Однако ещё во время работы сайта в тестовом режиме его аккаунт в соцсети Facebook был удален без объяснения причин. Одновременно был введет ряд ограничений в Twitter. А позже LiveJournal удалил страницу «USA Really. Wake Up Americans».

Автор: Герман Парло

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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    Ursus 7 июня 2018 в 10:00 Ссылка Пометить
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    пригожинский риа фан и стариков – одна пиар команда, это понятно.
    Непонятны только мотивы админов местного сайта дудить с ними в один рожок.

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  • 4991 936
    nikolay 7 июня 2018 в 12:35 Ссылка Пометить
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    США правила игры никогда не меняют. Если происходят отклонения от их генеральной линии, то американцы вовремя корректируют события, которые Стариков принимает за “изменения правил игры”.

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