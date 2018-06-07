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Что мы празднуем 12 июня и почему Трамп начал торговую войну

14:31. 7 июня 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

12 июня отмечают День России. Какие события создали предпосылки праздничного дня 12 июня? Праздничные ли они? Что сделать, чтобы праздник 12 июня радовал сердце каждого гражданина России?

Во 2-й части программы на радио Комсомольская правда мы обсуждали развязанную Соединенными Штатами торговую войну. Причем, не только с Китаем и с Россией, но и с ближайшими союзниками Вашингтона. Что стоит за этими событиями? Зачем Трамп разрушает привычный уклад мировой экономики?

00:00 – Что мы празднуем 12 июня
06:40 – Насколько Россия суверенна
12:20 – Праздники должны быть с положительным смыслом
14:28 – Россия движется к полному суверенитету
16:01 – Почему Ельцин устроил «парад суверенитетов»
19:03 – США разрушают экономический миропорядок
29:45 – Наш общий вопрос Путину
34:38 – Мировая торговая война будет нарастать
35:55 – Связь между внешней и внутренней политикой

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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