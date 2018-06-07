Что мы празднуем 12 июня и почему Трамп начал торговую войну

12 июня отмечают День России. Какие события создали предпосылки праздничного дня 12 июня? Праздничные ли они? Что сделать, чтобы праздник 12 июня радовал сердце каждого гражданина России?

Во 2-й части программы на радио Комсомольская правда мы обсуждали развязанную Соединенными Штатами торговую войну. Причем, не только с Китаем и с Россией, но и с ближайшими союзниками Вашингтона. Что стоит за этими событиями? Зачем Трамп разрушает привычный уклад мировой экономики?

00:00 – Что мы празднуем 12 июня

06:40 – Насколько Россия суверенна

12:20 – Праздники должны быть с положительным смыслом

14:28 – Россия движется к полному суверенитету

16:01 – Почему Ельцин устроил «парад суверенитетов»

19:03 – США разрушают экономический миропорядок

29:45 – Наш общий вопрос Путину

34:38 – Мировая торговая война будет нарастать

35:55 – Связь между внешней и внутренней политикой

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Источник: nstarikov.ru