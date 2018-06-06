В России, пенсия с 50 лет реальна

Идеология это форма обоснования, почему и для чего большинство или меньшинство управляют и пользуются благами общества.

В РФ нет зависимости демографического кризиса и пенсионного возраста. В устоявшейся динамике РФ очевидно, что количество работающих по отношению к иждивенцам, росло, растёт и будет расти.

Иждивенцы это все типы неработающих. Но рождаемость падает, реальные инвалиды искусственно получают инвалидность в два-три раза меньше, работающие не доживают до пенсии, постоянно пополняя и раздувая капиталы пенсионных фондов. И это кроме сверхприбылей крупного капитала от десятков миллионов гастарбайтеров, создающих огромное социально-инфраструктурное давление на большинство.

Следовательно с точки зрения социальной справедливости, корректируя налогообложение крупного бизнеса, используя прогрессивную шкалу, налоги на роскошь, наследование, дарение, появиться огромный ресурс, позволяющий либо в два-три раза увеличить пенсии, либо снизить пенсионный возраст до 50 лет, хотя бы как временную меру, адекватную сложившимся обстоятельствам деиндустриализации и деградации занятости.

Но если предположить, что цель правительства идеологически противоположная, а именно создание несправедливости и геноцида, в отношении легитимных собственников-граждан, являющихся естественным источником власти, тогда действия правительства логичны. Это идеология права сильного, силой или обманным путём отнявшего власть и блага у большинства, и нуждающегося в уничтожении этого большинства, как законных наследников права власти и собственности.

По большому счёту это идеология расизма, ложного превосходства. Цель такой идеологии: власть "избранных" ради их власти, господства, передаче власти и собственности по наследству; способом унижения человеческого достоинства большинства, лишения естественно-культурных законных прав, а также очевидным получением удовольствия от страдания людей. Это маргинальная идеология социопатов и психопатов, отсилы нескольких процентов общества в стадии деградации, одержимых деструктивными идеями психопаталогического происхождения.

С точки зрения Государства и Права, Русской цивилизации, произошёл передел собственности и власти преступным путём. А именно: налицо признаки захвата власти оккупационной администрацией, с целью утверждения своей власти, уничтожающей коренное население, присваивающей и делящей между своими его власть и собственность.

В первую очередь это политика тотальной фальсификации выборов и запреты на самоорганизацию национально-патриотических сил, на всё русское и социально-справедливое для большинства, на самоуправление как основу легитимной власти, демонстративное подавление любого протестного движения. Дезинформация, оскорбление русского, православного, пропаганда массовой культуры противоречащей русским цивилизационным ценностям , "насильственное промывание мозгов, зомбирование" через основные СМИ.

Разрушение науки, образования, медицины, социального государства. Отъём земель и находящихся на них природных ресурсов, ценных материальных и производственных объектов, приводящий к обнищанию коренного большинства, с последующим уничтожением этих объектов и фактов исторических правоустанавливающих свидетельств Русской цивилизации, и непосредственно уничтожение самого русского народа, его замену инокультурными гастарбайтерами, не претендующими на государственность и социальную справедливость.