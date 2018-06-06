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Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2018

07:30. 6 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Дети из прифронтового района Горловки получили праздничные подарки от Армии ДНР (ВИДЕО)

Дети из прифронтового района Горловки получили праздничные подарки от Армии ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

В воскресенье, 3 июня, Вооруженные силы ДНР, совместно с фондом «Ни шагу назад» и общественным деятелем Романом Трошиным, доставили груз гуманитарной помощи в н. п. Озеряновка, что на окраине Горловки.

Подарки, спортинвентарь и сладости получили дети поселка, собравшиеся на праздничное мероприятие.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка

ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка | Русская весна

Подразделения армии Украины вечером открыли огонь из минометов и гранатометов по району аэропорта и селу Спартак к северу от Донецка. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«С 19:30 до 20:30 огонь велся в направлении аэропорта со стороны населенных пунктов Опытное и Авдеевка. Было произведено 11 выстрелов из СПГ, выпущено восемь мин калибром 120 мм и девять мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

По данным Якубова, северный пригород Донецка село Спартак также попало под удары украинских военных.

По указанному району выпущено пять мин калибром 82 мм. Также отмечается, что около 20:00 военнослужащие ВСУ вели огонь по западной окраине Горловки и Докучаевску. Применялось вооружение БМП-1, БМП-2, тяжелые минометы и гранатометы.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Военный корреспондент Екатерина Катина: военнослужащие ДНР готовы к любому развитию событий

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Прифронтовой поселок Александровка под танковым огнём ВСУ

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Пьяный снайпер ВСУ подстрелил себя

Пьяный снайпер ВСУ подстрелил себя | Русская весна

Нетрезвый снайпер ВСУ получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.

«В районе населённого пункта Станица Луганская гражданин Грузии Мамука Божадзе, который зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Котельникова, д. 25а, ефрейтор, воинская специализация снайпер, будучи нетрезвым, в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение», — отметили в МВД.

«Происшествие расценивается как пример деморализации в среде украинских военных формирований», — добавили в ведомстве.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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