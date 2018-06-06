Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2018
- 03:00 Дети из прифронтового района Горловки получили праздничные подарки от Армии ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:13 ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка.
- Вчера 21:50 Военный корреспондент Екатерина Катина: военнослужащие ДНР готовы к любому развитию событий.
- Вчера 21:46 Прифронтовой поселок Александровка под танковым огнём ВСУ.
- Вчера 21:42 Пьяный снайпер ВСУ подстрелил себя.
Дети из прифронтового района Горловки получили праздничные подарки от Армии ДНР (ВИДЕО)
В воскресенье, 3 июня, Вооруженные силы ДНР, совместно с фондом «Ни шагу назад» и общественным деятелем Романом Трошиным, доставили груз гуманитарной помощи в н. п. Озеряновка, что на окраине Горловки.
Подарки, спортинвентарь и сладости получили дети поселка, собравшиеся на праздничное мероприятие.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка
Подразделения армии Украины вечером открыли огонь из минометов и гранатометов по району аэропорта и селу Спартак к северу от Донецка. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
«С 19:30 до 20:30 огонь велся в направлении аэропорта со стороны населенных пунктов Опытное и Авдеевка. Было произведено 11 выстрелов из СПГ, выпущено восемь мин калибром 120 мм и девять мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.
По данным Якубова, северный пригород Донецка село Спартак также попало под удары украинских военных.
По указанному району выпущено пять мин калибром 82 мм. Также отмечается, что около 20:00 военнослужащие ВСУ вели огонь по западной окраине Горловки и Докучаевску. Применялось вооружение БМП-1, БМП-2, тяжелые минометы и гранатометы.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военный корреспондент Екатерина Катина: военнослужащие ДНР готовы к любому развитию событий
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Прифронтовой поселок Александровка под танковым огнём ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пьяный снайпер ВСУ подстрелил себя
Нетрезвый снайпер ВСУ получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.
«В районе населённого пункта Станица Луганская гражданин Грузии Мамука Божадзе, который зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Котельникова, д. 25а, ефрейтор, воинская специализация снайпер, будучи нетрезвым, в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение», — отметили в МВД.
«Происшествие расценивается как пример деморализации в среде украинских военных формирований», — добавили в ведомстве.
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