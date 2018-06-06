Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2018

Подразделения армии Украины вечером открыли огонь из минометов и гранатометов по району аэропорта и селу Спартак к северу от Донецка. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«С 19:30 до 20:30 огонь велся в направлении аэропорта со стороны населенных пунктов Опытное и Авдеевка. Было произведено 11 выстрелов из СПГ, выпущено восемь мин калибром 120 мм и девять мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

По данным Якубова, северный пригород Донецка село Спартак также попало под удары украинских военных.

По указанному району выпущено пять мин калибром 82 мм. Также отмечается, что около 20:00 военнослужащие ВСУ вели огонь по западной окраине Горловки и Докучаевску. Применялось вооружение БМП-1, БМП-2, тяжелые минометы и гранатометы.

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