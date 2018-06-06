Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 июня 2018

Хуситы наносит ответный удар

После неудачной попытки захватить Ходейду с ходу, дела интервентов резко ухудшились.

После встречных ударов, которые отбросили шедшие в авангарде отряды хадистов от города, хуситы нанесли ряд ударов по открытому флангу наступающей вдоль Красного моря группировки, в результате чего, часть протянувшейся к Ходейде оперативной кишки отсекли, по итогам чего образовался своеобразный котел, прижатый к побережью и отрезанный от основных сил развернутых в районе Мокхи. Мобильные отряды хуситов заняли ключевой перекресток в тылу группировки, которая вела бои в направлении аэропорта Ходедйы. Разумеется, есть возможность снабжать окруженные войска по воздуху или даже по морю, но ситуация для интервентов все равно достаточно неприятная. Видимо стоит ждать экстренного сколачивания деблокирующей группировки и усиления авиаударов на западном побережье. Основная проблема хуситов – местность не очень благоприятствует обороне, поэтому может получится как с набегами ИГИЛ на коммуникации САА под Ханассером. Набежали, развалили тылы, дождались пожарной команды, откатились от дороги.

Одновременно с этим хуситы развернули наступление на потерянный весной город Мокха в основании оперативной кишки. Если они смогут вернуть город под свой контроль, то события могут и вовсе принять катастрофический для интервентов характер – ударная группировка по сути будет окружена и рассечена.

За последние дни интервенты потеряли несколько десятков убитыми и ранеными, а также более 15 единиц техники – ББМ и тачанок. Хуситы также несут существенные потери – в боях погиб один из высокопоставленных командиров в Ходейде и до 30 бойцов. Также за 3 дня саудовских бомбардировок погибло более 100 гражданских лиц (в основном в Сане).





А ведь еще несколько дней назад интервенты пафосно обсуждали расширение оперативный кишки на восток для снижения рисков и переходе к полномасштабной блокаде Ходейды с юго и юго-востока.

На фоне тяжелых неудач на фронте, ОАЭ просит США более активно вмешаться в войну в Йемене, чтобы устранить иранское присутствие. Кроме того, очередным бомбардировкам подверглась столица страны Сана. Хуситы ответили новым пуском баллистической ракеты по Саудовской Аравии.

Если интервенты не смогут восстановить положение на фронте, то тогда им либо придется расписаться в провале весенне-летней кампании, либо уламывать США предоставить прямую военную поддержку, консультации по поводу чего уже идут. Эмиссары из ОАЭ и Саудовской Аравии пытаются донести до Вашингтона, что текущий уровень американского участия в Йеменской войне недостаточен и США надо более активно замарать руки в идущей интервенции.

Ниже, видео очередного погрома интервентов на западном побережье.



Уничтоженная ББМ к западу от Таиза.



Рекламный ролик хуситов.



3 подбитых БМП и бульдозер в Джизане.



И немного танцев.



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«Уничтожить убийц». Боевики снова атакуют Алеппо (ВИДЕО)

Боевики атакуют Алеппо и пригороды. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​ Боевики из района Лерамун в пригороде Алеппо снова нарушили режим прекращения боевых действий и обстреляли мирные кварталы города. Более десяти мин и реактивных снарядов, выпущенных террористами, угодили прямо в жилые дома районов Халидия и Шахба. Пострадавшим гражданам была оказана первая медицинская помощь в Университетском госпитале. К счастью, обошлось без погибших. Жители северо-западных районов города Алеппо боятся выходить на улицы из-за угрозы миномётного обстрела и снайперского огня, многие обращаются к сирийскому правительству, прося принять решительные меры. За последнюю неделю в результате обстрелов со стороны боевиков десятки мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Два очевидца рассказали «Русской Весне» о том, что происходит, и эмоционально прокомментировали. «Меня зовут Хусейн Омар. Мы постоянно подвергаемся миномётному и снайперскому обстрелу со стороны боевиков с Лерамунского направления. Мы живём в районе Халидия. Было много погибших, сегодня, слава Богу нет, только материальный ущерб. Надеюсь, что наш народ и армия в скором времени избавятся от этих преступников. Они несут смерть и разрушения, наше государство должно уничтожить этих убийц. У террористов нет веры и доброты в сердце». «Меня зовут Надель Хосни, я из района Халидия. Вчера в 11:30 в мой дом попал снаряд. Так происходит постоянно… Нас обстреливают из миномётов и снайперами…» Читайте также: Сирия: дуэли российских спецназовцев и снайперов ИГИЛ (ФОТО)

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Огненный ад в Идлибе: Мощными ударами авиации уничтожены объекты боевиков (ВИДЕО)

Боевики сдали разведке важные объекты в провинции Идлиб, которые были уничтожены боевыми самолётами и дальнобойными гаубицами. Военный источник рассказал «Русской Весне» подобности и предоставил видео авиационных и артиллерийских ударов. Минувшей ночью авиация и артиллерия САР уничтожили завод по изготовлению минометных мин и артиллерийских снарядов, а также склад с сырьем для их изготовления и готовой продукцией. В конце прошлой неделе к сирийским спецслужбам обратились боевики группировки «Ахрар Аш-Шам», они передали координаты места расположения данного производства. По словам одного из исламистов, этот склад и завод принадлежали террористам «Хаят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*). Разведка САР и ВКС России проверили данную информацию. Авиация зафиксировала, что каждый день в район указанного объекта грузовики подвозят сырье, которое внешне очень похоже на металлические болванки. Затем пикапы начали вывозить с производства артиллерийские снаряды, после чего командованием было принято решение уничтожить объекты. Читайте также: СРОЧНО: Лётчик-снайпер ВКС России уничтожил огневые средства боевиков, атаковавших Алеппо (ВИДЕО) *Запрещённая в РФ террористическая организация

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