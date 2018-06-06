Кинотавр: Хроника деградации
Со 2 по 10 июня в Сочи проходит один из главных российских кинофестивалей Кинотавр. В прессе как всегда множество хвалебных и восторженных публикаций в адрес этого мероприятия и его вклада в развитие отечественного искусства и российского кинематографа. В связи с чем полезно напомнить, кому и за что дают подобные кинонаграды.
В 2017 году на фестивале победил фильм «Аритмия». В 2016 году – фильм «Хороший мальчик». В 2015 году – фильм «Про любовь». Посмотрите три видеообзора на данные фильмы, и вы получите целостное представление о сути этого и подобного им мероприятий. Какие фильмы награждают? Какая идеология транслируется в общество? Как относиться к кинопремиям?
Чему учит фильм «Про любовь»? (Кинотавр 2015 г.)
Чему учит фильм «Хороший мальчик»? (Кинотавр 2016 г.)
Чему учит фильм «Аритмия»? (Кинотавр 2017 г.)
Главные кинопремии России: За что их вручают?
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