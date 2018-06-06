Беседа на Красной площади
2 июня 2018 года прямо в сердце нашей страны, на Красной площади, прошла встреча с москвичами.
Само место проведения задавало «планку» общения, вопросов и самой атмосферы.
00:00 – За что нас ненавидит Запад. О новой книге «Ненависть»
11:35 – Главный вопрос Путину – вопрос о повышении пенсионного возраста
21:12 – Почему Наполеон пошел на Москву, а не на Петербург
24:31 – Как подчинить Центробанк государству
26:59 – Войны в мире начинает банкирская мафия
28:23 – Существуют ли в России патриотические либеральные силы
31:25 – Не обижайте ветеранов, они воевали не за деньги
35:52 – Представляет ли Китай угрозу для России
40:50 – Альтернативная история – зло или благо
46:27 – Что мешает объединиться патриотам
Источник: nstarikov.ru