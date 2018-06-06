Беседа на Красной площади

2 июня 2018 года прямо в сердце нашей страны, на Красной площади, прошла встреча с москвичами.

Само место проведения задавало «планку» общения, вопросов и самой атмосферы.

00:00 – За что нас ненавидит Запад. О новой книге «Ненависть»

11:35 – Главный вопрос Путину – вопрос о повышении пенсионного возраста

21:12 – Почему Наполеон пошел на Москву, а не на Петербург

24:31 – Как подчинить Центробанк государству

26:59 – Войны в мире начинает банкирская мафия

28:23 – Существуют ли в России патриотические либеральные силы

31:25 – Не обижайте ветеранов, они воевали не за деньги

35:52 – Представляет ли Китай угрозу для России

40:50 – Альтернативная история – зло или благо

46:27 – Что мешает объединиться патриотам

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Источник: nstarikov.ru