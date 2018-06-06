Абрамовича изгнали из Великобритании

Концептуал СМИ Никита Кричевский о дальнейшей судьбе олигарха

Романа Абрамовича в Англии не ждут – его предупредили, что если он сунется даже с израильским паспортом туда, то его арестуют и депортируют. К олигарху британские власти предъявили требования избавиться от криминального, по их мнению, капитала. А Абрамович в ответ обиделся и заморозил строительство стадиона “Челси”. О дальнейшей судьбе олигарха, и почему ему больше никто “руки не подаст” своим мнением с НаканунеТВ поделился доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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