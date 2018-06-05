Письмо. Крест на Башне

Еще раз добрый день!



Интересно-то как! Кто-то уже Кремль продал? Ватикану?

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/fifa-peredelaet-oficialnuyu-zastavku-chm-2018-iz-za-kresta-na-spasskoy-bashne-foto-1417058/

ФИФА переделает официальную заставку ЧМ-2018 из-за креста на Спасской башне. ФИФА представит обновленную версию официальной телевизионной заставки чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ролик был презентован 1 июня. В видео можно заметить, что на Спасской башне вместо рубиновой звезды установлен крест. - ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена, – говорится в заявлении ФИФА. Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на “Лужниках” встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

По поводу анонимного инсайдера – тревожно в том плане, что у англо-саксов, как вы изволили заметить, плохо с фантазией. Как бы не взорвали очередной самолет, на этот раз с болельщиками из какой-нибудь Южной Америки, летящими с пересадкой в каком-нибудь Хитроу. И мировые новости будут пестреть информацией о жертвах, а не об открытии чемпионата мира.



С уважением, Д.

Здравствуйте!

Да! Даже и не продал, а решил, что РФ с Ватиканом в одной лодке… У РФ, вероятно, лодка с иезуитами и одна, – называется она банкротство, но к СССР это не относится, так что дизайнеры от ФИФА с крестом немного поторопились.

Насчет организации теракта во время проведения ЧМ, пока, насколько я понимаю, главное для «террористов» из спецслужб не срыв ЧМ, где западные фирмы и компании зарабатывают хорошие деньги, а дальнейшая информационная привязка теракта под фальшфлагом к России. Провокация «сбитый самолет» здесь возможна, так как начало войны с Ираном запланировано на 16-17 июля, и привязка к МН-17 очевидна, и русских можно обвинять безнаказанно, тут уж пусть фотографируют все со спутников, а потом бритам покажут со словами: «позвольте, а у меня все ходы записаны…»

С фантазией у злоумышленников действительно туго, поэтому можно предположить, что помимо очередной провокации с самолетом, теракт может быть организован по схеме, примененной на «Бостонском марафоне» и где-то уже ждут своего часа новые братья Царнаевы. Крупнейшее скопление народа в США в ближайшее время — празднование дня независимости 4 июля. Дата и «сакральная», и максимально удобно накладывающаяся на график ЧМ. С другой стороны, и меры безопасности будут предприняты организаторами праздничных мероприятий беспрецедентные. Есть небольшая надежда, что полиция США окажется достаточно эффективной и предотвратит…

Времени осталось совсем мало. Поглядим.

На территории РФ «наши» служаки расстарались уже настолько, что чуть работу всех АЭС не остановили по случаю проведения ЧМ. Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт.

Лишь бы помогло. Организация «главной провокации» на территории США не означает отсутствие провокаций на территории РФ.

С уважением, Татьяна

Еще письмо:

Здравствуйте, Татьяна,

…а может не 11 июня в Европе, а 12 июня у нас? (тьфу-тьфу-тьфу) Не дай Бог! Все -таки чемпионат МИРА. Может “week” это примерно неделя? Честно, напугана.

С уважением, Т

Здравствуйте!

Зачем гадать, скоро все увидим. Я думаю, что теракт, если случится, то не «у нас». Информационный посыл должен быть — «Россия вероломно напала на…» Если Россия «напала на саму себя» — то, какие к нам претензии? Путин сам взорвал ЧМ, которого так долго добивался? Такого даже Климкин в ООН не скажет… или скажет, но успеха его выступление иметь не будет.

С уважением, Татьяна