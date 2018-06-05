Люди испокон веков ценили и знали лечебные свойства бересты.И сейчас березу называют теплым деревом. Даже в холодной комнате кусок бересты или изделие из нее остается теплым, так как обладает большой положительной энергетикой.Достаточно возбужденному человеку некоторое время посмотреть на нее и подержать в руках – и он сразу же успокаивается.На Руси говорили, что береза забирает боль и дает здоровье. Многие крестьяне в России носили босяки и лапти из бересты вовсе не от бедности, а чтобы быть здоровыми и предохранить суставы от ревматизма.Целебные свойства берёзы известны человеку давно. Это дерево отдает человеку для его здоровья все : кору, сок, почки, нежные корешки, листья, молодые веточки, берёзовый гриб, дёготь, берёзовый уголь.Обладает она и прекрасным биоэнерготерапевтическим действием.В берёзовой роще вы будете чувствовать себя спокойным, бодрым, наполненным силой жизни.Многочисленные советы по лечению заболеваний приводятся в травниках XYI-XYII вв. С помощью бересты лечили болезни суставов, нервной и мочевыводящей систем.Толчёной берестой присыпали раны, чтоб быстрее заживали и не гноились.Береста снимает головные боли, залечивает раны и приводит в порядок кровяное давление. Ободки и заколки, сделанные из бересты, не накапливают статическое электричество, а берестяные украшения не содержат веществ, которые вызывают раздражение кожи.Целебный экстракт из бересты, который веками используется в лечении и в быту представляет собой природное сочетание различных целебных природных соединений – бетулин, лупеол, бетулиновая кислота и др.Бетулин, содержащийся в верхнем слое коры берёзы (защитное вещество самой берёзы, окрашивающее её ствол в белый цвет), является основным действующим биологически активным веществом экстракта.Береста на треть состоит из бетулина, который имеет и другое название – березовая камфара.Бересту (кора березы) заготавливают преимущественно из растущих деревьев и деревьев после рубки. При этом надрезают верхний белый пласт коры до луба. Наилучшей считается береста со средней части дерева. Заготовленное сырье сушат на воздухе.Сырье официально разрешено к использованию в медицине в России, США и многих других странах.БетулинБетулин защищает клетки печени от повреждений различными химическими веществами. предупреждает возникновение раковых клеток, подавляет возбудителя туберкулёза, помогает избежать заболевания при близком контакте с больными.Способствует нейтрализации и выведению вредных веществ из организма. Снимает проявления аллергии: аллергический насморк, слезотечение (сенная лихорадка), кожные высыпания и др. облегчает течение болезни.В берестяных туесках хлеб сохраняется значительно дольше обычного и не долго не плесневеет. давно известный способ обеззараживания воздуха.Несколько капель березового дегтя, который получают из бересты, капните на угли и воздух в Вашей комнате станет практически стерильным. Так в старину готовили помещения к родам. Не зря китайские врачи называют нашу березу русским жень-шенем.Как в русской народной медицине, так в зарубежной и российской официальной медицине признано, что береста и ее компоненты обладают оздоровительными эффектами. Как известно, береста на треть состоит из бетулина, который имеет и другое название – березовая камфара.Сначала в США, а потом и в России, это вещество за его особые биологические свойства стали называть «белым золотом».Бересту (кора березы) заготавливают преимущественно из растущих деревьев и деревьев после рубки. При этом надрезают верхний белый пласт коры до луба. Наилучшей считается береста со средней части дерева. Заготовленное сырье сушат на воздухе.Сырье официально (т.е. разрешено к использованию в медицине) в России, США и многих других странах.Бетулин обладает противотоксическим, гепатопротекторным и алкогольпротекторным действиями, что изучалось на трех классических моделях гепатита.А также было изучено противострессовое действие березового экстракта, гепатопротекторное действие при острых повреждениях желудка, резерпиновых и гистаминовых язвах, субхронических бутадионовых, ацетилсалициловых язвах и хронических ацетатных язвах.При этом экстракт коры березы не только продемонстрировал гастропротекторное действие на уровне бефунгина и плантаглюцида, но и оказал комплексное влияние на слизистую оболочку желудка при ее повреждении.Влияние, связанное как с воздействием на факторы защиты, так и с ослаблением кислотно-пептического потенциала желудочного сока и снижения уровня соляной кислоты.Одновременно экстракт коры бересты продемонстрировал спазмолитическое, анальгезирующее и флогистическое действия.Чем же так замечательна береста?Береста это чудесный и красивый материал. Его легкая и прочная структура обладает к тому же необыкновенной энергетикой.Береза привлекала своей ослепительно белой корой – берестой и зеленью. Лекарственные свойства березового сока, листвы, бересты тоже были известны человеку с древности. Береста несет в себе огромный лечебный потенциал.Обратите внимание на то, что из березы никогда не строили дома. Почему? Потому что березовая древесина быстро гниет. А как же тогда, спросите вы, береза растет высоко в небо десятки лет? Из-за уникальных свойств коры березы – бересты.Береста обладает мощнейшим антигрибковым, антивирусным и бактерицидным действием. Когда будете в лесу, ткните ногой давно упавшую березу. Ноге будет сопротивляться только береста. Древесина уже вся превратилась в труху, в пыль, береста же хорошо сохранилась.Да что там говорить, новгородским берестяным грамотам почти 700 лет, а ведь все эти годы они лежали в земле. И только последние полвека в музее.Фитонциды – это летучие вещества, которыми растения защищаются от вредителей на расстоянии.Хорошо известны фитонциды, выделяемые березовыми листьями. Из-за них в березовой роще на кубометр воздуха приходится никак не более 400 болезнетворных микробов.Для сравнения, норма для операционных – 500. Так вот, береста выделяет фитонциды.Прямые доказательства? Пожалуйста!В берестяных туесках хлеб сохраняется значительно дольше обычного.Другой пример: давно известный способ обеззараживания воздуха.Несколько капель березового дегтя, который получают из бересты, капните на угли и воздух в Вашей комнате станет практически стерильным. Так в старину готовили помещения к родам. Наши прадеды знали многие секреты долголетия.Как уже говорилось ранее, хлеб в берестяных туесках не плесневеет долго. А теперь представьте на месте хлеба человека.В доме, где имеются изделия из бересты, человек дышит целебным воздухом. Гомеопатические дозы берестяных фитонцидов все время и днем и ночью сражаются за его здоровье.А что такое, например, стоматит? Это заболевание полости рта, вызываемое грибком рода Candida. Это тоже специализация бересты.Доказан также эффект действия бересты против вируса герпеса. Конечно, на первый взгляд здоровому человеку все это может показаться ни к чему. Но не надо забывать о профилактике. Ведь на здоровье невозможно сэкономить без ущерба для него, а вот восстановить можно.Попробуйте сами – наши лечебные продукты из бересты доступны по цене каждому, это по-настоящему народная медицина.Стельки из бересты лечат!Универсальная новинка для здоровья – берестяные стельки!Удивительно, но факт – у солдат и офицеров царской армии никогда не было грибковых заболеваний, потому что ходили в сапогах со стельками из бересты!Ходить в обуви с берестяными стельками не только приятно, но и полезно!В чем секрет полезных свойств бересты?В конце двадцатого века был открыт секрет чудодейственной силы березы. Оказалось, что береза, особенно ее кора – береста богата бетулином. После ряда исследований оказалось, что бетулин обладает очень мощным противовоспалительным, антигрибковым, противовирусным и антибактериальным свойством и благотворно влияет на здоровье человека. Бетулин равномерно испаряется из стелек и оказывает лечебное действие.– Во–первых, уменьшает потение ног, устраняет грибки и бактерии, ношении стельки обеспечивает исчезновение запаха ног.– Во–вторых, бетулин, проникая через кожу в кровь, исцеляет боли в суставах, снимает усталость с ног, повышает сопротивляемость организма к болезням и развитию онкологии.Существуют исследования, которые свидетельствуют, что бетулин улучшает работу печени.Эти вещества поступают в наш организм из бересты через биологические точки и стимулируют работу внутренних органов.Научно протестировано, что полезные вещества бересты оказывают покровительство зрению, легким, сердцу, печени, почкам, желудку, селезенке, кишечнику, мочевому пузырю, седалищному нерву.Сегодня бетулин находится под пристальным изучением иммунологов и онкологов!Врачи возлагают большие надежды на то, что бетулин поможет справится с низкой иммунной защитой организма и с развитием онкологических заболеваний.Анна Ненашева

Источник: nashaplaneta.su