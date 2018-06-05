«Буревестник» – не последний сюрприз России: США начали осознавать потерю преимущества…

Россия не станет доказывать США наличие инновационных крылатых ракет «Буревестник», пока они, как «Калибры», не ударят по террористам. Тогда все вопросы отпадут сами собой.

С таким заявлением в интервью изданию «Версия» выступил военный эксперт Александр Перенджиев. Основанием для комментария эксперта стал сюжет на американском телеканале CNBC, в котором специалисты США уверяли, что Россия еще очень далека от введения в строй крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». По словам Перенджиева, американцы намеренно стараются преподносить информацию об испытаниях ракет в РФ с точки зрения каких-либо неудач. В этот раз они уверяют, что испытания «Буревестника» провалились, хотя это лишь их фантазия. Если бы ракеты не существовало, как сообщили на CNBC, то и речи бы о ней на телеканалах США не было.

Американцы попросту не хотят принимать правду, хотя уже начали осознавать, что теряют свое преимущество в военном плане перед Россией, заявил эксперт. Прорыв РФ в разработках боевой техники и систем очень сильно бьет по самолюбию США, отметил Перенджиев. И самое печальное для них, что «Буревестник» станет далеко не последним сюрпризом, который готова преподнести Россия. Новые ракетные системы РФ полностью лишают Штаты на реализацию стратегии военного доминирования в мире, ведь противостать ракетам РФ нового поколения США не способны.

По мнению эксперта, Россия поступает очень грамотно, что не пытается доказать американцам наличие инновационного вооружения. Подобная ситуация наблюдалась во время разработки крылатых ракет «Калибр». США всех уверяли, что данная ракета не сможет пролететь и 800 км, но когда в Сирии объекты террористов подверглись ударам с расстояния более 2500 км, все вопросы у Штатов отпали сами собой. «Буревестник» способен повторить этот сценарий развития событий, подвел итог Перенджиев....

Источник: politexpert.net