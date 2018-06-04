Они никогда ничем не довольны
12:49. 4 июня 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Тут США давеча потребовали от Китая дать объяснения по поводу нарушения прав человека при подавлении выступлений на площади Тяньаньмэньи и раскрыть информацию о кол-ве погибших, на что Китай их резонно послал США куда подальше, объявив, что это внутреннее дело Китая и Китай никому и ничего объяснять не собирается.
Как обычно – США любят поучать правам человека других, при этом собственные бревна подчеркнуто игнорируют. Ниже, одна из таких поучительных историй.
Шерифы в Алабаме прикарманвали деньги на тюремное питание
Три шерифа из Алабамы признались, что присвоили деньги, выделенные на питание заключенных в местных тюрьмах в ответ на судебный иск.
5 января Южный центр в защиту прав человека(SCHR) и Алабамский центр за закон и правосудие (AACLJ) подали в суд на шерифов за то, что те нарушили правила и не отчитались за использование денег на тюремное питание.
Многие шерифы утверждают, что то, как они использовали эти деньги – не нарушает законы Алабамы.
«Я делаю то, что велит закон. Это все, что я могу сказать» – заявил шериф Томас Тзйт. «Мы кормим заключенных хорошо, а излишек денег полагаются шерифу. Если вы считаете деньги излишком, вы их так обозначаете, берете себе и платите с них налоги».
Тэйт показал бухгалтерские книги в ответ на иск, в них написано, что из 423 364 долларови 60 центов, выделенных на питание в его тюрьме с 2014 по 2017, 110 459 долларови 77 центов были отмечены как «излишек». С каждым годом «излишек» рос.
«По закону это–личный счет, и так было всегда, по закону, и так я делаю» – сказал шериф Тодд Энтеркин. «Так написано в законе».
Хотя Энтеркин утверждает, что попросил комиссию округа распоряжаться деньгами на питание заключенных, он до сих пор не предъявил свои бухгалтерские книги. Энтеркин заплатил за стрижку своего газона чеками «Фонд шерифа Тодда Энтеркина на поставку продуктов питания», и адрес на чеках–его домашний адрес.
SCHR и AACLJ несогласны с шерифами, что это законно. «Мы утверждаем, что такое использование денег сейчас незаконно, но видно, многие шерифы считают, что закон позволяет им это», – сказал Аарон Литтман, адвокат SCHR.
«Ясно, что это весьма сомнительная практика, потому, что шерифам выгодно тратить на тюремное питание как можно меньше…и, очевидно, что когда выделяют минимальные суммы на что-то, и даже их не тратят, качество снижается».
Все это не новость в Алабаме. В 2009 году федеральный окружной судья приказал арестовать шерифа Грэга Бартлетта после того, как заключенные показали, что все, чем их кормят – ломтик дешевой колбасы, холодная мамалыга и сосиски. Бартлетт показал, что он и шериф из соседнего округа вдвоем купили целый большой грузовик сосисок в кукурузном тесте, которыми они и кормили заключённых 2 раза в день. Бартлетт прикарманил деньги на питание заключенных – около 112 тысяч долларов за 3 года.
Федеральный окружной судья вынес решение, что, хотя он мог судить только по ордеру суда от 2001 года, он считает, что этот закон Алабамы, «возможно, противоречит конституции». Заключенные, свидетельствовавшие на суде, выглядели исхудавшими и предъявили доказательства, что тратили сотни долларов в тюремной лавке потому, что были голодны (а лавка получала прибыль). Один заключенный доказал, что потерял почти 16 килограммов веса за 3 месяца.
В 2017 году шерифа Ану Франклин обвинили в неуважении к суду за то, что она нарушила решение суда от 2009 года. Она прикарманила 160 000 долларов, и 150 000 из них вложила в фирму по торговле машинами, которой руководил осужденный за банковское жульничество.
Сама Ана Франклин показала, что знала о решении суда, но сочла, что оно ее не касается, хотя в решении было сказано, что шериф округа обязан тратить все деньги, включая «излишки», только на питание для заключенных.
Закон, на который ссылался шериф, был принят в годы Великой депрессии. Конституция Алабамы намеренно предоставляет шерифам большую свободу действий, юристы «Южного Центра юристов для бедных» сравнивают округа Алабамы с феодальными владениями, где шериф может делать почти все, что ему угодно за счет населения с окружными финансами. Как и многое другое в конституции Алабамы, эти законы основаны на принципе «местного суверенитета», который служит опорой законам, дискриминирующим бедняков.
Шериф остается сам себе хозяином. Генеральный прокурор Алабамы дал отказ всем СМИ, которые просили комментариев Ассоциации шерифов Алабамы, и сама Ассоциация шерифов Алабамы отказалась давать интервью на эту тему. Но их взгляды и так хорошо известны, после того, как шериф Бартлетт по прозвищу«шериф-сосиска» был осужден к тюремному заключению, руководитель Ассоциации шерифов Алабамы заявил репортерам, что заключенные всего штата жалуются на питание, а потом отмахнулся от этих жалоб со словами: «Они никогда ничем не довольны».
Шелли Коннор
Перевод с английского с сокращениями
https://www.wsws.org/en/articles/2018/02/20/grft-f20.html – оригинал на английском языке
Но лучше мы будем поучать жестокую репрессивную политику Китая, нежели решать вопрос с узаконенной возможностью издеваться над заключенными. А ведь это всего лишь один из многих частных примеров.
Речь тут не о том, что в Китае или в той же России нет тех или иных нарушений прав человека, но когда США начинают кого-либо поучать на эту тему, это выглядит просто смешно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com