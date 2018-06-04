Новости Украины и Новороссии 04 июня 2018

Журналист Дмитрий Стешин — о том, кто задаёт русофобскую повестку на Украине и что можно ждать от «неньки».

Не будет, конечно, никакой войны под футбольный чемпионат. Слишком много криков в Сети, «натовских инструкторов», пророчеств, «знаков» и так далее.

Не для того Россия четыре года терпела, чтобы разом вот так вот опростаться и занять приготовленное, нагретое местечко «государства-агрессора».

Ставка была и есть на внутреннюю смуту на Украине, на анаэробную ферментацию.

Войны не будет, потому что это в первую очередь не выгодно и не нужно России. В данный момент. Под выборы Порошенко — легко. Не стоит приводить в пример Южную Осетию, потому что там, Грузию сознательно и умело подпустили, разгуляли и потом натравили. С известным результатом.

И если нам по большому счету было плевать, какая политическая система установилась в Грузии после 08.08.08, то с Украиной все совсем по-другому. Не нужны нам обрубки, пусть и с «транспортным коридором» до Крыма.

Нужна полностью переформатированная дружеская страна, изжившая свои фантазии, нацеленная на объединение с Россией. Если уж Чечню вернули в лоно братских народов, что тут про Неньку говорить.

Пока, я вижу, что политическую русофобскую повестку в этой стране задают полтора грузовика злобных клоунов, от слова АТО народ немножко уже подташнивает и колбасит, даже без сдачи денег. Жить становится все хреновее, пепел сбитого «Боинга» тихонько постукивает в европейские сердца и даже начались уже какие-то совершенно «козлячьи предъявы» к Украине. На Донбассе продолжают гибнуть дети и взрослые — невольно оплачивая грехи и прозрение большой Украины.

В Киеве активно бьются с внутренними врагами, постепенно осознавая, что их слишком много. А Донбассу остается только терпеть, осознавая, что это полупассивное сопротивление бандеровцам, легкие и ласковые удары молотка по гробовой крышке.

Быстрее нельзя и сильнее нельзя. Додавят Россию, и Донбассу тогда не жить. Умнее дождаться нового Майдана.

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Дмитрий Стешин