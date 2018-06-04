Новости Украины и Новороссии 04 июня 2018
- 06:00 Что делать с Украиной? Дождаться нового Майдана.
- 01:30 «Опа-опа»: позиция украинской оппозиции.
- 00:43 Бомбардировка Луганской ОГА 2 июня 2014 года. 4 года спустя.
- Вчера 22:04 Болельщики из Винницы.
- Вчера 21:31 Глава ДНР организовал праздник для детей сирот.
Что делать с Украиной? Дождаться нового Майдана
Журналист Дмитрий Стешин — о том, кто задаёт русофобскую повестку на Украине и что можно ждать от «неньки».
Не будет, конечно, никакой войны под футбольный чемпионат. Слишком много криков в Сети, «натовских инструкторов», пророчеств, «знаков» и так далее.
Не для того Россия четыре года терпела, чтобы разом вот так вот опростаться и занять приготовленное, нагретое местечко «государства-агрессора».
Ставка была и есть на внутреннюю смуту на Украине, на анаэробную ферментацию.
Войны не будет, потому что это в первую очередь не выгодно и не нужно России. В данный момент. Под выборы Порошенко — легко. Не стоит приводить в пример Южную Осетию, потому что там, Грузию сознательно и умело подпустили, разгуляли и потом натравили. С известным результатом.
И если нам по большому счету было плевать, какая политическая система установилась в Грузии после 08.08.08, то с Украиной все совсем по-другому. Не нужны нам обрубки, пусть и с «транспортным коридором» до Крыма.
Нужна полностью переформатированная дружеская страна, изжившая свои фантазии, нацеленная на объединение с Россией. Если уж Чечню вернули в лоно братских народов, что тут про Неньку говорить.
Пока, я вижу, что политическую русофобскую повестку в этой стране задают полтора грузовика злобных клоунов, от слова АТО народ немножко уже подташнивает и колбасит, даже без сдачи денег. Жить становится все хреновее, пепел сбитого «Боинга» тихонько постукивает в европейские сердца и даже начались уже какие-то совершенно «козлячьи предъявы» к Украине. На Донбассе продолжают гибнуть дети и взрослые — невольно оплачивая грехи и прозрение большой Украины.
В Киеве активно бьются с внутренними врагами, постепенно осознавая, что их слишком много. А Донбассу остается только терпеть, осознавая, что это полупассивное сопротивление бандеровцам, легкие и ласковые удары молотка по гробовой крышке.
Быстрее нельзя и сильнее нельзя. Додавят Россию, и Донбассу тогда не жить. Умнее дождаться нового Майдана.
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Дмитрий Стешин
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«Опа-опа»: позиция украинской оппозиции
Украинский писатель Денис Жарких — о том, что представляет собой украинская оппозиция.
В головах царила великая путаница. Может быть именно потому, что столько людей пытались сосредоточить свои усилия по возможности на одной цели (Франц Кафка, «Как строилась китайская стена»).
Проблема украинской оппозиции, что у нее позиции нет. Одна «опа-опа». Это «опа-опа» оппозиция играет когда власть (все равно какая) делает ошибки.
Основные средства (а у оппозиции они всегда есть) вкладываются в говнометов и онижедетей. Роль говномета показать, какая власть плохая. При этом никакого конструктива нет и быть не может. Говномет работает на политика, А против политика Б. Заплатит политик Б больше, поток пойдет на политика А. Ничего личного, только бизнес.
Онижедети — это вечные жертвы режима, реальные и мнимые. Задачи онижедетей рыдать и вызывать сочувствие.
Новая власть разобралась в этой схеме и внедрила в нее боевиков. Теперь любой критикующий власть агент Москвы, а любая жертва режима — сепаратист.
Это отсекло от политической оппозиции бизнес. Оплаченным критиканам и плакальщикам стало невыгодно критиковать власть и рыдать (только из-за границы, но это уже другие деньги). Можно от активистов по мордасам схлопотать. Они такие, могут и ножом пырнуть. И ничего им не будет.
Политическое поле сразу расчистилось, на нем остались единицы. И что? А ничего! Оппозиционные силы четыре года в ступоре, поскольку работать могут только с негодяями, там все понятно, деньги идут, осваиваются.
Как работать с идейными людьми? С теми, у кого есть принципы? При нынешнем политическом менеджменте таких людей принято использовать втемную и не только их не поощрять, но и стараться взять у них денег побольше. То есть, те немногие люди, которые имеют мужество и силы противостоять беспределу, используются оппозицией, как пушечное мясо.
А сами оппозиционеры, в большинстве своем, не хотят изменения ситуации в стране, а только вернуться в свои теплые кресла в окружение продавших их негодяев и лизоблюдов.
Честные люди им совершенно не нужны, поскольку их нельзя продать и купить. Оппозиционеры ждут у моря погоды, они ждут пока власть развалиться сама, а они, громче всех кричащие «опа-опа», будут приглашены в уютные кабинеты. Так было в 2006–2010. Но так не будет дальше. Человек с ружьем, битой, коктейлем Молотова, стал субъектом политики. И он скорее этот кабинет сожжет со всей страной, чем пустит туда нынешних оппозиционеров. А то давно бы они там были.
И четыре года идут переговоры: «Пустите, мы будем вас хорошо кормить, мы же лучше, чем они». Радикалы обещают, да только не так много от них зависит. А оппозиция ждет годами, вот-вот запустят. А как же иначе? Раньше пускали и теперь запустят. Стопудово!
Ну, а страна, что страна? Чем хуже будет стране, тем быстрее запустят. Буквально, на днях. Пусть подождут и мы их осчастливим. Ну да, ну да.
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Денис Жарких, Украина
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Бомбардировка Луганской ОГА 2 июня 2014 года. 4 года спустя
Документальный сюжет с разбором бомбардировки Луганской ОГА 2 июня 2014 года, которую на Украине назвали "взрывом кондиционера".
2 июня в Луганске в память о жертвах украинской бомбардировки был открыт памятник, дабы не забывать, что несут "украинские кондиционеры" простым луганчанам.
Ниже, сюжет News-Front об открытии.
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Болельщики из Винницы
Украина. Матч винницкой "Нивы" с "Агробизнесом" из Волочинска.
Интересно, когда украинские власти призывают болельщиков не ехать на чемпионат мира в Россию, они этих фанатов фюрера имеют ввиду?
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Глава ДНР организовал праздник для детей сирот
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