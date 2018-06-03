Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 июня 2018
- 19:54 Русские «Тигры» в Идлибе: тысячи сирийцев бегут от боевиков под охраной армии России (ВИДЕО).
- 09:34 Асад планирует посетить Северную Корею.
- Вчера 23:01 Сирия: Что происходит в последней крепости ИГИЛ, — репортаж РВ (ВИДЕО).
Русские «Тигры» в Идлибе: тысячи сирийцев бегут от боевиков под охраной армии России (ВИДЕО)
Тысячи сирийцев покидают подконтрольные бандам территории через гуманитарный коридор Абу-Духу в центральной исламистской провинции Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Между населенными пунктами Тель-Султан и Абу-Духур продолжает работу гуманитарный коридор.
Благодаря достигнутой договоренности между лидерами боевиков и офицерами Центра по примирению враждующих сторон, мирные жители могут покинуть контролируемую бандформированиями провинцию Идлиб и перейти на сторону сирийского правительства.
Население заранее предупредили о предстоящей работе гуманитарного коридора через рассылку СМС-сообщений, вещание в FM-эфире, а также был произведен выброс агитационных листовок вертолетами ВВС САР.
Безопасность перехода обеспечивают военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и сотрудники сирийских спецслужб. Российские военные сапёры совместно со своими сирийскими коллегами внимательно осматривают колонны беженцев для пресечения попыток провоза взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.
В районе гуманитарного коридора Центром по примирению враждующих сторон развернуты пункты горячего питания, выдачи продовольственных наборов и оказания первой медицинской помощи.
Также в готовности находятся кареты скорой помощи, при необходимости эвакуирующие граждан в ближайшие госпитали и больницы.
Уже более 3000 мирных жителей смогли покинуть подконтрольные боевикам территории. Центр по примирению враждующих сторон продолжит работу по оказанию им всей необходимой помощи.
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Асад планирует посетить Северную Корею
Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с лидером Ким Чен Ыном, пишет центральная партийная газета КНДР «Нодон синмун».
Об этом он объявил в ходе состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым северокорейским послам в Сирии.
Издание подчеркивает, что сирийский президент также выразил уверенность, что «объединение Кореи будет реализовано».
«Сирийское правительство продолжит полностью поддерживать политику и меры северокорейских властей и будет расширять и углублять дружественные отношения с КНДР», — приводит позицию Асада автор сообщения.
Долгожданный саммит
Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.
Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Дональд Трамп и Ким Чен Ын планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако на прошлой неделе американский лидер отказался от саммита.
Позже появилась информация о возврате к подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына.
В США прибыл заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Он и госсекретарь Майк Помпео обсудили подготовку к саммиту, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.
В пятницу Трамп объявил, что саммит все же состоится в Сингапуре 12 июня.
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Сирия: Что происходит в последней крепости ИГИЛ, — репортаж РВ (ВИДЕО)
Что происходит в освобождённом от террористов ИГИЛ* районе Ярмук? В бывшую последнюю крепость ИГИЛ снова возвращается жизнь.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
На кольце площади Батых в Дамасском районе Ярмук с раннего утра столпотворение легковых машин и грузовиков. Пробка растянулась на километры, затрудняя движение всему югу Дамаска. Гудки сигналов, сирены патрульных машин и крики регулировщиков на контрольно-пропускных пунктах дополняют картину ныне мирного и впервые за 7 лет свободного от бандитов района Ярмук.
Мирные жители районов, ранее занятых боевиками, возвращаются домой. Стоя на КПП правительственных войск в ожидании долгожданного пропуска в родной район, большинство граждан даже не представляет, что сейчас стало с их жилищем. Кто-то вернется в целый дом, а кому-то суждено увидеть его в руинах.
Ранее занятые боевиками жилые массивы были подвергнуты ударам авиации или были заминированы террористами ИГИЛ*. Однако это не преграда для простых сирийцев на пути в пускай разрушенные, но все же родные дома. Из беседы с возвращавшимися людьми мы смогли понять, что даже на руинах своего жилья горожане постараются как можно скорее обжиться — ведь другого дома у них нет.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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