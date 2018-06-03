Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 июня 2018

Тысячи сирийцев покидают подконтрольные бандам территории через гуманитарный коридор Абу-Духу в центральной исламистской провинции Идлиб.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Между населенными пунктами Тель-Султан и Абу-Духур продолжает работу гуманитарный коридор.

Благодаря достигнутой договоренности между лидерами боевиков и офицерами Центра по примирению враждующих сторон, мирные жители могут покинуть контролируемую бандформированиями провинцию Идлиб и перейти на сторону сирийского правительства.

Население заранее предупредили о предстоящей работе гуманитарного коридора через рассылку СМС-сообщений, вещание в FM-эфире, а также был произведен выброс агитационных листовок вертолетами ВВС САР.

Безопасность перехода обеспечивают военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и сотрудники сирийских спецслужб. Российские военные сапёры совместно со своими сирийскими коллегами внимательно осматривают колонны беженцев для пресечения попыток провоза взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

В районе гуманитарного коридора Центром по примирению враждующих сторон развернуты пункты горячего питания, выдачи продовольственных наборов и оказания первой медицинской помощи.

Также в готовности находятся кареты скорой помощи, при необходимости эвакуирующие граждан в ближайшие госпитали и больницы.

Уже более 3000 мирных жителей смогли покинуть подконтрольные боевикам территории. Центр по примирению враждующих сторон продолжит работу по оказанию им всей необходимой помощи.

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