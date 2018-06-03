Мария Кожевникова – актриса.В прошлом — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва.

Непокорному народу посвящается…а точнее его детям, внукам и правнукам. Аллен Даллес 1945 г‼️ многие даже уже не знают, кто это, но потратьте 2 минуты Вашей жизни, чтобы понять, что происходит.

Я, как раз, ребёнок перестройки, разрухи, с одной стороны, воспитана на советских ценностях, с другой, на ярких фантиках и «pepsi» … Но только ближе к 30 годам, став мамой, поработав в ГД, имея возможность читать, узнавать, мое сознание перевернулось. Я себя не защищаю, бессмысленно, мы все должны совершать ошибки, наступать на грабли, я часть того, что Даллес пообещал и выполнил… но так хочется ради детей, что- то изменить, так хочется, чтобы они жили лучше нас!

Возможно ли это? Есть ли ещё шанс развернуться на 180 градусов и бежать, бежать… не знаю. Способны ли мы осознать, как технологично в нас убивали русский дух, посредством музыки, мультиков, кино, произведений искусства… Нам обещали свободу, а дали с барского плеча вседозволенность! Кричали долой цензуру, а теперь «великие» художники стали настолько свободны, что ставят спектакли, снимают кино, кстати, за наш счёт, про то, что разрушает наши вековые ценности,культуру и убивает в нас людей.

Друзья, надо очнуться, надо бороться, надо выживать, как сделали это наши дедушки и бабушки! Перед нами Великий пример Героизма , мы не можем сдаться , даже не пытаясь… https://www.instagram.com/p/Bg…

Ольга Четверикова – о правительстве РФ,народе и образовании (отлично все сказала)



Источник: nashaplaneta.su