Чёрная и Белая Магия. В чём разница? Давайте поговорим… Алексей Орлов и Юлона Стоянова
Какая магия самая сильная.
Алексей Орлов и Юлона Стоянова
Во времена тотального пробуждения, у большинства появился интерес к изучению своих корней, истории и обычаев собственного народа.
Узнав о многовековой “дохристианской” культуре наших предков, многие отбросили “кандалы” старых привязок к эгрегорам и ринулись искать новые, более удобные “оковы”. В ход пошли амулеты и талисманы, обострился интерес к всевозможным ясновидящим и экстрасенсам, черным и белым Магам.
Но мало кто задумывается, что смена “хозяев” ни к чему новому не приводит. А только усугубляет суровые жизненные обстоятельства.
Каков выход из всей этой сложившейся ситуации, вы узнаете из передачи.
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Источник: www.youtube.com