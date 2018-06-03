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Чёрная и Белая Магия. В чём разница? Давайте поговорим… Алексей Орлов и Юлона Стоянова

16:07. 3 июня 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Какая магия самая сильная.

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

Во времена тотального пробуждения, у большинства появился интерес к изучению своих корней, истории и обычаев собственного народа.
Узнав о многовековой “дохристианской” культуре наших предков, многие отбросили “кандалы” старых привязок к эгрегорам и ринулись искать новые, более удобные “оковы”. В ход пошли амулеты и талисманы, обострился интерес к всевозможным ясновидящим и экстрасенсам, черным и белым Магам.
Но мало кто задумывается, что смена “хозяев” ни к чему новому не приводит. А только усугубляет суровые жизненные обстоятельства.

Каков выход из всей этой сложившейся ситуации, вы узнаете из передачи.

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Источник: www.youtube.com

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