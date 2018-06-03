Чёрная и Белая Магия. В чём разница? Давайте поговорим… Алексей Орлов и Юлона Стоянова

Какая магия самая сильная.



Алексей Орлов и Юлона Стоянова



Во времена тотального пробуждения, у большинства появился интерес к изучению своих корней, истории и обычаев собственного народа.

Узнав о многовековой “дохристианской” культуре наших предков, многие отбросили “кандалы” старых привязок к эгрегорам и ринулись искать новые, более удобные “оковы”. В ход пошли амулеты и талисманы, обострился интерес к всевозможным ясновидящим и экстрасенсам, черным и белым Магам.

Но мало кто задумывается, что смена “хозяев” ни к чему новому не приводит. А только усугубляет суровые жизненные обстоятельства.



Каков выход из всей этой сложившейся ситуации, вы узнаете из передачи.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com