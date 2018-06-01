Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2018
07:45. 1 июня 2018 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 31.05 23:23 ВСУ продолжают “ползучее” наступление на Донбассе, окапываясь в серых зонах.
- 31.05 23:16 Вопрос жителям Донбасса: Почему вы не уедете из зоны обстрела?.
- 31.05 23:02 Пленный военнослужащий ВСУ увидел результаты украинской агрессии.
ВСУ продолжают “ползучее” наступление на Донбассе, окапываясь в серых зонах
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Вопрос жителям Донбасса: Почему вы не уедете из зоны обстрела?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пленный военнослужащий ВСУ увидел результаты украинской агрессии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com