Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2018

07:45. 1 июня 2018 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ продолжают “ползучее” наступление на Донбассе, окапываясь в серых зонах

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Вопрос жителям Донбасса: Почему вы не уедете из зоны обстрела?

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Пленный военнослужащий ВСУ увидел результаты украинской агрессии

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>