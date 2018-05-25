Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Новости, Политика, События Настоящего

Провал Запада с МН-17…

09:34. 25 мая 2018 Просмотров - 355 Один комментарий Опубликовал:

Провал Запада с МН-17: Хатылев «стер русские пальчики» с ракеты ЗРК «Бук»

Хатылев «стер русские пальчики» с ракеты ЗРК «Бук»...

Представители Международной следственной группы (JIT), расследующей крушение Boeing 777 рейса МН-17, заявили на конференции 24 мая, что нашли доказательства причастности РФ к катастрофе. Издание «ПолитЭксперт» разбиралось, соответствуют ли заявления истине.

 
Глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил на прошедшей конференции, что следователи получили весомые доказательства причастности России к крушению малазийского Боинга. Чиновник рассказал, что экспертам удалось снять отпечатки пальцев с части ракеты, которым был сбит гражданский лайнер рейса МН-17. Кроме того, были тщательно проанализированы данные по «Буку», с которого происходил запуск. Также по мнению следователей, сами реактивные снаряды совпадают с теми, что есть у военных бригад России.
 
Паулиссен заявил, что расследование идет полным ходом и над делом работают несколько сотен человек. Ранее собранные факты проверяются более тщательно, чем раньше. В ходе выяснения обстоятельств дела голландские полицейские подтвердили сведения группы Bellingcat, которая работала параллельно с JIT, подытожил Паулиссен.
 
Онлайн-издание «ПолитЭксперт» усомнилось в том, что на ракете, запущенной из ЗРК, могли остаться отпечатки пальцев человека. Чтобы разобраться в ситуации, мы взяли интервью у военного эксперта, экс-начальника зенитно-ракетных войск, офицера командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева.
По мнению эксперта, на ракете не могло остаться никаких отпечатков, и на это есть несколько причин, как чисто физического, так и технического характера.
 
«Это бред воспаленного мозга, находящегося в области ядерного взрыва. Пальцы каких-то русских на обломках ракеты – это бред.
 
Технологически, процесс загрузки ракеты на пусковую установку ЗРК «Бук» происходит, во-первых, в перчатках. Во-вторых, там есть система полуавтоматического заряжания. Поэтому там не может просто остаться никаких отпечатков», - прокомментировал техническую сторону Хатылев.
 
Собеседник «ПолитЭксперта» также обратил внимание на чисто физические и климатические условия.
 
«Стоит учесть, что заряжание машины могли произвести заранее, например, за несколько дней до стрельбы или представьте, что прошла неделя. В это время могло сильно светить солнце, дождь шел, вторая ракета вылетала, все пламенем обожгло. Какие там могут сохраниться отпечатки пальцев?
 
А дальше, эта ракета со скоростью 800 метров в секунду летела в воздушном пространстве. После этого она взорвалась и своими осколками накрыла самолет. Какие там останутся отпечатки?», - заявил эксперт.
 
В завершение интервью Хатылев еще раз подчеркнул, что иностранные специалисты выдумали бред сивой кобылы, и их заявления не имеют ничего общего с реальностью. Воздействия среды, условия эксплуатации и работы ракеты не позволят опознать что-либо. Нельзя будет идентифицировать, что  отпечатки пальцев принадлежат «Майору Иванову, рядовому Петрову». Таким образом, эксперт развеял очередной миф о причастности России к крушению МН-17, «стерев русские пальчики» с ракеты ЗРК «Бук», а версия Запада провалилась.  
 
Отметим, зарубежные специалисты и добровольческая группа Bellingcat неоднократно обнародовали свои сведения о причастности России к катастрофе с крушением Боинга рейса МН-17. Однако за все время следствия, ни одно «доказательство» «экспертов» с Запада не прошло проверку на достоверность. В большинстве случаев это были выгодные для Украины и западных партнеров подтасовки. Например, Bellingcat ловили на подмене геолокации обнародованных фотографий украинских ЗРК «Бук» в Донецкой области. Тогда «специалисты» связали фото с Полтавской область и максимально отдалили их из зоны АТО.  Впрочем, что еще стоит ожидать от структур, которые работают под эгидой Атлантического совета?...
 
 

Источник: politexpert.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 71 65
    Ольга 25 мая 2018 в 9:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Отпечатки пальцев, Карл?! У них есть отпечатки пальцев всех русских, Карл!!! Россия под колпаком, Карл!!!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>