Хатылев «стер русские пальчики» с ракеты ЗРК «Бук»...

Представители Международной следственной группы (JIT), расследующей крушение Boeing 777 рейса МН-17, заявили на конференции 24 мая, что нашли доказательства причастности РФ к катастрофе. Издание «ПолитЭксперт» разбиралось, соответствуют ли заявления истине.

Глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил на прошедшей конференции, что следователи получили весомые доказательства причастности России к крушению малазийского Боинга. Чиновник рассказал, что экспертам удалось снять отпечатки пальцев с части ракеты, которым был сбит гражданский лайнер рейса МН-17. Кроме того, были тщательно проанализированы данные по «Буку», с которого происходил запуск. Также по мнению следователей, сами реактивные снаряды совпадают с теми, что есть у военных бригад России.

Паулиссен заявил, что расследование идет полным ходом и над делом работают несколько сотен человек. Ранее собранные факты проверяются более тщательно, чем раньше. В ходе выяснения обстоятельств дела голландские полицейские подтвердили сведения группы Bellingcat, которая работала параллельно с JIT, подытожил Паулиссен.

Онлайн-издание «ПолитЭксперт» усомнилось в том, что на ракете, запущенной из ЗРК, могли остаться отпечатки пальцев человека. Чтобы разобраться в ситуации, мы взяли интервью у военного эксперта, экс-начальника зенитно-ракетных войск, офицера командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева.

По мнению эксперта, на ракете не могло остаться никаких отпечатков, и на это есть несколько причин, как чисто физического, так и технического характера.

«Это бред воспаленного мозга, находящегося в области ядерного взрыва. Пальцы каких-то русских на обломках ракеты – это бред.

Технологически, процесс загрузки ракеты на пусковую установку ЗРК «Бук» происходит, во-первых, в перчатках. Во-вторых, там есть система полуавтоматического заряжания. Поэтому там не может просто остаться никаких отпечатков», - прокомментировал техническую сторону Хатылев.

Собеседник «ПолитЭксперта» также обратил внимание на чисто физические и климатические условия.

«Стоит учесть, что заряжание машины могли произвести заранее, например, за несколько дней до стрельбы или представьте, что прошла неделя. В это время могло сильно светить солнце, дождь шел, вторая ракета вылетала, все пламенем обожгло. Какие там могут сохраниться отпечатки пальцев?

А дальше, эта ракета со скоростью 800 метров в секунду летела в воздушном пространстве. После этого она взорвалась и своими осколками накрыла самолет. Какие там останутся отпечатки?», - заявил эксперт.

В завершение интервью Хатылев еще раз подчеркнул, что иностранные специалисты выдумали бред сивой кобылы, и их заявления не имеют ничего общего с реальностью. Воздействия среды, условия эксплуатации и работы ракеты не позволят опознать что-либо. Нельзя будет идентифицировать, что отпечатки пальцев принадлежат «Майору Иванову, рядовому Петрову». Таким образом, эксперт развеял очередной миф о причастности России к крушению МН-17, «стерев русские пальчики» с ракеты ЗРК «Бук», а версия Запада провалилась.

Отметим, зарубежные специалисты и добровольческая группа Bellingcat неоднократно обнародовали свои сведения о причастности России к катастрофе с крушением Боинга рейса МН-17. Однако за все время следствия, ни одно «доказательство» «экспертов» с Запада не прошло проверку на достоверность. В большинстве случаев это были выгодные для Украины и западных партнеров подтасовки. Например, Bellingcat ловили на подмене геолокации обнародованных фотографий украинских ЗРК «Бук» в Донецкой области. Тогда «специалисты» связали фото с Полтавской область и максимально отдалили их из зоны АТО. Впрочем, что еще стоит ожидать от структур, которые работают под эгидой Атлантического совета?...

Источник: politexpert.net