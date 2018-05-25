Что такое человек с точки зрения ведических знаний?

Кто такой человек? Или что такое человек?



Если первому встречному задать эти вопросы, то, скорее всего, в ответ можно услышать или информацию из школьного курса биологии, или распространённую присказку про царя природы. В худшем случае – сочтут вопрошающего за сумасшедшего.

Конечно же, возможны и другие, более научные ответы. Но, создадут ли они полную картину о человеке? И самое главное, помогут ли они человеку быть счастливым?

Думаю, что нет. Ведь, знания основ физиологии и психологии или излишняя самоуверенность далеко не всегда делают человека счастливым. И причина здесь кроется в неведании других, более важных основ бытия, которые дошли до нас из глубины веков в виде ведических знаний.



Именно такие знания позволяют человеку:



• обрести целостность мировосприятия и стать счастливым

• перейти на новый виток личного развития

• достичь наивысшего уровня своего предназначения

• выполнить все жизненные задачи

• стать человеком с большой буквы.



Для того чтобы всё это случилось и произошло в вашей жизни и будет проводиться намеченный в ПРП «Радосвет» практический семинар «Управление судьбой», на котором мы разберём основы основ естества человека с точки зрения русо-славянской ведической культуры, мировоззрения и мировосприятия.

Семинар будет проходить 15, 16, 17 июня 2018



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Источник: www.youtube.com