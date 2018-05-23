Виктор Ефимов о выборе продуктов питания
Как выбрать здоровые продукты в современном мегаполисе?
Имеет ли смысл использовать какие-то приборы для замеров? Почему наука «ходит на поводу» у бизнеса? На что тогда ориентироваться в питании? Как выстроить найти полезное, если рядом нет «грядки» и ты живешь в городе? Как очистить организм от шлаков? Почему переход к вегетарианству может быть сложным для современного человека и некоторые, попробовав немного, бросают? Как стать вегетарианцем? Можно ли детям не есть мясо?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Вот такие продукты нужно есть http://www.proza.ru/2018/03/15/984