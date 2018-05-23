Нужна ли России действующая власть ?
Вот перечень спасительных мер, которых ждёт Россия.
1. Ликвидация олигархического правления. Установление народоправия. Богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы - на службу народу.
2. Возврат финансовых активов России из заграницы. Преобразование ЦБ в Госбанк с подчинением его правительству России. Отказ от ВТО.
3. Пресечение вывоза капиталов за рубеж и направление их на развитие страны. Запрет на торговлю деньгами – ростовщичество. Возврат денег из оффшоров.
4. Безпроцентное кредитование сельхозпроизводителей. Предоставление дотаций с жёстким контролем целевого использования средств.
5. Установление государственных цен на энергоносители и на услуги ЖКХ.
6. Безплатная медицина и образование. Возврат к государственной системе пенсионного обеспечения.
7. Свободное, равноправное предпринимательство с льготным режимом и контролем лишь укрупнённых показателей.
8. Разворот силовых структур, созданных для защиты власти от народа на защиту государства от внешней агрессии. Запрет ЧВК.
9. Всемерная реальная защита материнства и детства. Гарантированная защита инвалидов и стариков.
10. Национальные интересы народов России – превыше всего. Установление принципа национально-пропорционального формирования органов управления. Принятие «Закона об ответственности власти».
11. Выборность судей. Создание суда присяжных с широкими полномочиями.
Источник: pdsnpsr.ru
loading...
Стране нужна власть, которая будет состоять из представителей коренных народов, прямо пропорционально их численности, а не из пришлых. Пришлых допускать в управление государством лишь на третьих-четвёртых ролях… Пришлые – это те, у кого есть свои государства за нашими границами. Иным словами – Россию спасёт только КОПНОЕ ПРАВО… Правительство, работающее лишь на собственный карман, людям не нужно…