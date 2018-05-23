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Нужна ли России действующая власть ?

12:22. 23 мая 2018 Просмотров - 64 Один комментарий Опубликовал:

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Вот перечень спасительных мер, которых ждёт Россия. 

1. Ликвидация олигархического правления. Установление народоправия. Богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы - на службу народу.

2. Возврат финансовых активов России из заграницы. Преобразование ЦБ в Госбанк с подчинением его правительству России. Отказ от ВТО.

3. Пресечение вывоза капиталов за рубеж и направление их на развитие страны. Запрет на торговлю деньгами – ростовщичество. Возврат денег из оффшоров.

4. Безпроцентное кредитование сельхозпроизводителей. Предоставление дотаций с жёстким контролем целевого использования средств.

5. Установление государственных цен на энергоносители и на услуги ЖКХ.

6. Безплатная медицина и образование. Возврат к государственной системе пенсионного обеспечения.

7. Свободное, равноправное предпринимательство с льготным режимом и контролем лишь укрупнённых показателей.

8. Разворот силовых структур, созданных для защиты власти от народа на защиту государства от внешней агрессии. Запрет ЧВК.

9. Всемерная реальная защита материнства и детства. Гарантированная защита инвалидов и стариков.

10. Национальные интересы народов России – превыше всего. Установление принципа национально-пропорционального формирования органов управления. Принятие «Закона об ответственности власти».

11. Выборность судей. Создание суда присяжных с широкими полномочиями.

 
Ни одного из этих пунктов Кремль выполнять не намерен. Это приговор стране.
 
Так нужен ли России Путин  с его назначенцами?

Источник: pdsnpsr.ru

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Один комментарий»

  • 10968 9380
    Вячеслав 23 мая 2018 в 12:36 Ссылка Пометить
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    Стране нужна власть, которая будет состоять из представителей коренных народов, прямо пропорционально их численности, а не из пришлых. Пришлых допускать в управление государством лишь на третьих-четвёртых ролях… Пришлые – это те, у кого есть свои государства за нашими границами. Иным словами – Россию спасёт только КОПНОЕ ПРАВО… Правительство, работающее лишь на собственный карман, людям не нужно…

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