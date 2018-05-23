Нужна ли России действующая власть ?

Вот перечень спасительных мер, которых ждёт Россия. 1. Ликвидация олигархического правления. Установление народоправия. Богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы - на службу народу. 2. Возврат финансовых активов России из заграницы. Преобразование ЦБ в Госбанк с подчинением его правительству России. Отказ от ВТО. 3. Пресечение вывоза капиталов за рубеж и направление их на развитие страны. Запрет на торговлю деньгами – ростовщичество. Возврат денег из оффшоров. 4. Безпроцентное кредитование сельхозпроизводителей. Предоставление дотаций с жёстким контролем целевого использования средств. 5. Установление государственных цен на энергоносители и на услуги ЖКХ. 6. Безплатная медицина и образование. Возврат к государственной системе пенсионного обеспечения. 7. Свободное, равноправное предпринимательство с льготным режимом и контролем лишь укрупнённых показателей. 8. Разворот силовых структур, созданных для защиты власти от народа на защиту государства от внешней агрессии. Запрет ЧВК. 9. Всемерная реальная защита материнства и детства. Гарантированная защита инвалидов и стариков. 10. Национальные интересы народов России – превыше всего. Установление принципа национально-пропорционального формирования органов управления. Принятие «Закона об ответственности власти». 11. Выборность судей. Создание суда присяжных с широкими полномочиями.

Ни одного из этих пунктов Кремль выполнять не намерен. Это приговор стране.

Так нужен ли России Путин с его назначенцами?

Источник: pdsnpsr.ru