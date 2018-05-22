В Бийске эксперимент по раздельному обучению детей дал ошеломляющие результаты

Интересный эксперимент решили провести в бийской школе №20. Здесь разделили классы по гендерному принципу, конечно же, с согласия родителей. Дети по такой системе учатся уже второй год, а сам эксперимент привел к неожиданным результатам.

Причин разделения детей стало несколько (на них обратили внимание преподаватели): в общих классах девочки стали более авторитетны, охотнее брали на себя инициативу, стали участвовать в так называемых “разборках” в первых рядах. При этом парни обычно отсиживались в тени, говорят в школе.

“В раздельных классах дети ведут себя не так агрессивно – нет духа соперничества: даже в таком возрасте присутствие женщин обостряет ситуацию. Тут им не перед кем воображать. У девочек, наоборот, появилось чувство сопереживания. Когда у одной неудачи, они все вместе подругу утешают. В смешанных классах такого нет. Амазонок в жизни предостаточно. Мы стараемся воспитывать в девочках женственность, а в мальчиках – силу и ответственность”, – говорит педагог.

Изменилась и успеваемость детей. В раздельных классах стало больше ударников и отличников. Выросло участие детей в уроке. Для сравнения, в смешанных классах обычно порядка 40% активных детей, сейчас 100-процентное участие в каждом классе.

“Раньше в классе было шесть мальчиков-хорошистов, а сейчас 17″, – говорит в беседе с “КП на Алтае” директор школы №20 Елена Вербицкас.

Секрет хорошей успеваемости – еще и в особенностях обучения. Для мальчишек и девчонок подбирают задания, которые будут им наиболее интересными: девочки любят смаковать детали, например, урок строится на обсуждении одежды мамы, которая идет в театр, или для иллюстрации задач используются цветы, украшения. Для мальчишек, наоборот – мячи, роботы, машинки.

“Мальчики более сдержанные, не любят работать в парах, они лидеры, любят сами продумывать решения и самостоятельно их принимать. Парням в начале урока нужно включаться быстро, но и утомляются они быстрее. Девочки медленнее раскачиваются, входят в работу, зато потом их не уймешь”, – считает педагог.

К слову, основной преподавательский состав, как и в целом по стране, женщины, но физкультуру, труд, информатику у мальчишек ведут мужчины.

Планируется, что в данной школе дети будут учиться раздельно до 8 класса, потом начнется специализация, и их разделят уже не по гендерному, а предметному принципу. Психологи, кстати, одобряют такую идею.