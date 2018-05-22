Майские аресты в Крыму

По поводу задержаний и арестов в Крыму.1. За последнее время в Крыму было арестован несколько человек связанных с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир" и Меджлисом Джемилева и Чубарова.2. В последнем задержании выявлена группа лиц, которые планировали ряд нападений на территории Крыма, которые готовились с помощью помощника депутата Верховной Рады Украины Джемилева Эролом Валиевым.3. ФСБ проводит обыски по Крыму у лиц подозреваемых в связях с вышеуказанными организациями и возможном участии в подготовке террористических актов на территории Крыма. На Украине ожидаемо вопят "о нарушении прав крымских татар".Допрос одного из участников террористической ячейки.Собственно, зачем этим деятелям понадобились теракты в Крыму? Несмотря на 4 года пропаганды про "угнетение" крымских татар, на практике попытки раскачать крымско-татарский фактор у Меджлиса не получается. Большая часть бизнеса и местного духовенства вполне вписалась в новые крымские реалии и херсонские сидельцы им уже не очень нужны. Правы крымских татар существенно расширились по сравнению с украинскими временами. Уехавшие на Украину татары уже устали ждать милости от Киева, что уже вылилось в протесты против нынешних киевских властей с требованием изменить политику в отношению беглых крымских татар и удовлетворить требования верхушки Меджлиса.За 4 года, разве что верхушка Меджлиса решила свои экономические вопросы (и то, с потерей Коломойским своего влияния, финансирование силовых структур Меджлиса несколько сократилось, а гранты из США и стран НАТО сами по себе недостаточны), те, кто ей поверил в 2014-м, в основном остались у разбитого корыта. Даже в местах компактного проживания, где остро стояли вопросы бедности, коррупции местных чиновников или же проблемы с самозахватами, Меджлис не мог получить необходимого уровня протестных настроений, чтобы продемонстрировать своим хозяевам эффективность своей работы. Прошедшие выборы в Крыму стали еще одной горькой пилюлей, так как несмотря на призывы к бойкоту выборов, татары тоже пошли на избирательные участки. В Крыму Меджлис не ждут, на Украине они как добропорядочные граждане никому не нужны. Громкие информационные кампании связанные с транспортной и энергоблокадой Крыма обернулись громким пшиком, а угрозы Ислямова помешать строительству Крымского моста путем "морской блокады" ничего кроме смеха не вызвали даже на Украине.Остается продавать свой кадровый актив украинским спецслужбам.Боевики батальон "Аскер"Поэтому ставка на радикализацию подрывной деятельности на территории Крыма вполне естественна. Имея четкую установку на разжигание межнациональной розни в Крыму и противопоставление татар в Крыму русскому населению, Меджлис пытается использовать имеющихся боевиков сгруппированных в Херсонской области, для их инфильтрации в Крым, в том числе во взаимодействии со структурами СБУ и ГУР МОУ. Для этих целей подходят как бывшие и действующие члены "Хизб ут-Тахрир", личный состав "татарских батальонов", бывшие "ветераны АТО", имеющие на руках оружие вывезенное с Донбасса и тому подобная публика.. Это дает достаточно обширный вербовочный материал, который используется спецслужбами Украины для отправки курьеров и контрабанды на территорию Крыма. Эта линия может использоваться для сбора оперативной информации о передвижении войск и развертывании военной инфраструктуры ВС РФ по линии агентурной разведки, организации подрывных ячеек на территории Крыма, переправка документов, денег, оружия, взрывчатки, необходимых для более существенных действий связанных с атаками на неудобных Меджлису общественных и религиозных деятелей, а также создание угрозы критически важной инфраструктуре.Задержанный за шпионаж капитан 2-го ранга ВМСУ Пархоменко.Как не трудно было заметить по активной работе УФСБ Крыма (особенно, после нагоняя от Патрушева в 2015 году), среди различных задержанных по подозрению в шпионаже или подготовке террористических актов, встречались как кадровые сотрудники украинских спецслужб и их прямая агентура, так и лица связанные с "Хизб ут-Тахрир" и Меджлисом. Наивно предполагать, что все они действуют автономно. Планы по дестабилизации Крыма озвучивались даже публично и не трудно предположить, что в ГУР МОУ давно существует программа подрывной деятельности, которая никак не может обойтись без использования Джемилева, Чубарова и ко в публичной сфере и их кадрового актива в сфере подрывной деятельности, опираясь на сохранившиеся связи в Крыму.Задержанный за шпионаж в пользу СБУ Давыденко.Если последняя удачная операция ФСБ позволит подтвердить прямую связь между Валиевым и руководством Меджлиса в деле подготовки терактов на территории Крыма и наглядно иллюстрирует, почему Меджлис зачислен в террористические организации. Лица арестованные за связь с Меджлисом в этом случае будет проходить по более тяжкой статье УК РФ (насколько я понял, продолжающиеся следственные действия в Бахчисарае могут привести к расширению списка подозреваемых), а пропаганде будет проще отметать претензии со стороны Меджлиса к положению крымских татар в Крыму, указывая на то, что это пропаганда со стороны террористической организации, которая деятельно пыталась путем нападения на крымских татар, разжечь напряженность в местах компактного проживания крымских татар.Задержанный за подготовку терактов в Крыму агент ГУР МОУ ПановС другой стороны, подобные действия со стороны Украины и Меджлиса говорят о том, что ставка только на антироссийскую пропаганду себя очевидно не оправдывает и украинские спецслужбы будут пытаться организовать на территории Крыма полноценные диверсии и теракты, в том числе с использованием кадров "Хизб ут-Тахрир" и "Меджлиса". Так что у местной контрразведки впереди немало работы. Недооценивать эту угрозу никак нельзя, особенно в свете продолжающейся эскалации на Донбассе и курса Киева на организацию системной кампании провокаций во всех сферах отношений с Россией.

Источник: colonelcassad.livejournal.com