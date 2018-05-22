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Детство до 30 пророчит министр Здравоохранения

19:14. 22 мая 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Детство, которое сегодня длится до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 25-30 лет. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — сказала Скворцова, выступая на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова.

“Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения”, — отметила министр.
«Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково — десять лет», — рассказала глава ведомства. «Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста», — добавила министр.


Глава Минздрава отметила, что главным вектором развития должно стать «удлинение периода детства и активного взрослого возраста».

Детство продлят до 30 лет

Ранее сообщалось, что “Через 6 лет продолжительность жизни в России должна составить 76 лет. А к 2030 году вырасти до 80 лет и более. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Источник: www.kramola.info

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