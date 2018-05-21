Следующая цель США – Казахстан
Стратегия США – сохранение доминирования на планете, сохранение монополии доллара, любой ценой. Тактика США – разрушение любых союзов, которые могут поставить эту монополию под сомнение.
Недавно выступая в программе Владимира Соловьева я сказал, что Штаты уже приступили к последовательному разрушению Евразийского и Таможенного союзов. Напомню, что ЕАЭС состоит из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. С учетом произошедшего в Армении события движутся по этому сценарию. Кроме того, тактика дестабилизации целых регионов, стратегия управляемого хаоса, никуда из арсенала США не делась. Они, как собирались погрузить в небытие Ближний Восток, а затем Среднюю Азию, так от этих планов не отказались.
Все вышесказанное значит, что Казахстан в перекрестии американской «мягкой силы»…
Источник: www.caravan.kz
Америка планирует украинский сценарий в Казахстане – политолог о выделении США 15 миллионов долларов для СМИ
Георгий ФЕДОРОВ рассказал, зачем на самом деле Вашингтон планирует финансировать СМИ на территории Центральной Азии и к каким последствиям это может привести.
Не так давно стало известно, что Агентство по международному развитию США (USAID) выложило в открытый доступ документ, свидетельствующий о намерениях Америки начать поддержку независимых СМИ в странах Центральной Азии. В списке стран фигурировали лишь Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
Как говорилось в документе, Вашингтон будет поддерживать местных журналистов и повышать информационную грамотность населения отмеченных стран, дабы люди «лучше понимали роль информации в демократической системе». При этом скрывать истинные цели столь добродетельных намерений американская сторона не стала – всё — ради того, чтобы снизить влияние российских медиа в регионе.
Естественно, публикация подобных материалов вызвала немедленную реакцию со стороны общественности, в большей степени российской, которая сразу же увидела в действиях США умысел, как разлучить РФ со своими самыми близкими «друзьями». Политологи из соседней страны предположили, что главной мишенью нового американского проекта станет именно Казахстан.
В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz связался с российским политологом и президентом центра социальных и политических исследований «АСПЕКТ» Георгием ФЕДОРОВЫМ, дабы попытаться узнать, зачем на самом деле Вашингтон планирует финансировать СМИ на территории Центральной Азии и к каким последствиям это может привести.
— США намерены выделить 15 миллионов долларов на развитие независимых СМИ в целях ослабления влияния российских медиаресурсов на страны ЦА. Зачем им это нужно?
— Соединенные Штаты Америки всегда выступали за дезорганизацию постсоветского пространства, разделяли его. Все их проекты, начиная с Украины, Грузии и т.д. , были направлены на отрыв сателлитов и друзей от России. Всё делается ради того, чтобы рано или поздно подчинить эти страны своему влиянию.
В данном случае этот так называемый проект по поддержке независимых СМИ заключается в том, что они берут в оборот журналистов и постепенно подчиняют их своему влиянию. Такое было в Украине, Грузии и других странах…
— В списке фигурируют лишь три страны: Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Почему там нет Туркменистана или хотя бы ещё более дружелюбно настроенного к России Кыргызстана?
- Никого не хочу обидеть, но эти три страны наиболее стратегически важны. А почему нет Кыргызстана? Там сильно влияние Китая, которое очень сложно перебить, да и прошедшие там революции привели к краху. А Казахстан, Таджикистан и Узбекистан имеют довольно стабильные политические режимы и стратегически встраиваются в общую дружественную коалицию с Российской Федерацией. Я думаю, что эти страны были выбраны именно поэтому.
— Российский политолог Александр Коньков считает, что основной целью этого проекта станет именно Казахстан. Согласны ли вы с ним?
— Согласен. Во-первых, Казахстан граничит с Российской Федерацией, между государствами очень много взаимных проникновений, да и сама по себе страна довольно богатая.
— Хватит ли 15 миллионов долларов, чтобы воплотить все эти планы в жизнь? Все-таки для страны масштабов Америки это как капля в море…
— Да. Но стоит учитывать, что это только начало. Пока будет начата стадия выстраивания взаимоотношений, налаживания контактов. Вообще, нельзя забывать, что американцы довольно эффективно тратят свои деньги.
Если вспомнить ситуацию в Украине, то украинские журналисты буквально за еду и командировки в США или страны Европы были готовы менять свою точку зрения и сразу же переориентировались на Запад.
— Можно считать, что американская сторона рассчитывает на повторение украинского сценария на территории Казахстана?
— Да, всё это очень похоже на украинский опыт. Но Казахстан в этом плане несколько сильнее, все-таки у вас нет таких национальных противоречий, как в Украине, когда фактически страна была разорвана на две части. Казахская политическая система всегда была более развита, чем украинская. Да и нет олигархов, подобных украинским, которые занимались бы раздербаниванием страны.
В общем, в этом плане в Казахстане порядка куда больше.
— То есть каких-то катастрофичных результатов ожидать не приходится?
— Конечно, пока нет. Все-таки 15 миллионов долларов ничего сразу не изменят. Но в этом отношении американцы довольно системно подходят к делу. Если у них есть стратегическая линия по ослаблению влияния России в Центральной Азии, то они будут её осуществлять самыми различными методами, в том числе и вот таким.
— Какие действия стоит предпринимать Казахстану, чтобы обезопасить себя?
— Я думаю, что Казахстан должен также увеличивать финансирование своих СМИ, дабы они были достаточно конкурентоспособными. Хотя, конечно же, в первую очередь даже России надо начать вводить внутри Казахстана подобные программы, для того чтобы выстраивать с прессой и общественностью хорошие отношения.
Автор: Никита Данилин
Источник: nstarikov.ru