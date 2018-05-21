Стратегия США – сохранение доминирования на планете, сохранение монополии доллара, любой ценой. Тактика США – разрушение любых союзов, которые могут поставить эту монополию под сомнение.

Недавно выступая в программе Владимира Соловьева я сказал, что Штаты уже приступили к последовательному разрушению Евразийского и Таможенного союзов. Напомню, что ЕАЭС состоит из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. С учетом произошедшего в Армении события движутся по этому сценарию. Кроме того, тактика дестабилизации целых регионов, стратегия управляемого хаоса, никуда из арсенала США не делась. Они, как собирались погрузить в небытие Ближний Восток, а затем Среднюю Азию, так от этих планов не отказались.

Все вышесказанное значит, что Казахстан в перекрестии американской «мягкой силы»…

Источник: www.caravan.kz

Америка планирует украинский сценарий в Казахстане – политолог о выделении США 15 миллионов долларов для СМИ

Георгий ФЕДОРОВ рассказал, зачем на самом деле Вашингтон планирует финансировать СМИ на территории Центральной Азии и к каким последствиям это может привести.

Не так давно стало известно, что Агентство по международному развитию США (USAID) выложило в открытый доступ документ, свидетельствующий о намерениях Америки начать поддержку независимых СМИ в странах Центральной Азии. В списке стран фигурировали лишь Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Как говорилось в документе, Вашингтон будет поддерживать местных журналистов и повышать информационную грамотность населения отмеченных стран, дабы люди «лучше понимали роль информации в демократической системе». При этом скрывать истинные цели столь добродетельных намерений американская сторона не стала – всё — ради того, чтобы снизить влияние российских медиа в регионе.

Естественно, публикация подобных материалов вызвала немедленную реакцию со стороны общественности, в большей степени российской, которая сразу же увидела в действиях США умысел, как разлучить РФ со своими самыми близкими «друзьями». Политологи из соседней страны предположили, что главной мишенью нового американского проекта станет именно Казахстан.

В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz связался с российским политологом и президентом центра социальных и политических исследований «АСПЕКТ» Георгием ФЕДОРОВЫМ, дабы попытаться узнать, зачем на самом деле Вашингтон планирует финансировать СМИ на территории Центральной Азии и к каким последствиям это может привести.