ЗИЛ-4105 («Бронекапсула») – это один из самых защищенных автомобилей в мире

До перестройки американцы не могли разгадать секрет бронирования этой машины. А после развала СССР они первым делом купили старый ЗИЛ и разобрали его. Оказалось, что секрет очень прост. Дело в том, что традиционная технология бронирования предполагает усиление базовой конструкции элементами брони.



Известно, что на Западе бронируют машины, размещая под обшивкой листы кевлара, который обладает достаточной прочностью при стрельбе из мелкокалиберного оружия и вполне успешно противостоит взрывной волне. Однако защитить от более серьезного оружия кевлар не в состоянии.



Но наши конструкторы пошли другим путем – они сварили бронекапсулу, а потом построили вокруг нее автомобиль! Такая конструкция абсолютно невозможна при серийном производстве, поэтому на Курганском заводе было изготовлено всего 25 бронекапсул, две из которых были предназначены для огневых испытаний (ЗИЛ-4105).



По оценкам специалистов стоимость этого автомобиля составляет 600 000 долларов США, однако на свою безопасность власти денег никогда не жалели. Этот уникальный ЗИЛ обладает наивысшим классом безопасности. Конструкция шасси такова, что его не возможно перевернуть. А отечественная броня (сталь 68ХГСЛМН со спецдобавками) — одна из лучших в мире. Толщина брони от 4 до 10 мм.



Толщина пуленепробиваемых стекол: лобового — 43 мм, боковых и заднего — 47 мм. Многослойные самозатягивающиеся при пробое пожаровзрывобезопасные топливные баки разрабатывались и производились в опытном производстве НИИ Стали. Снаряженный вес автомобиля, в зависимости от предназначения броневика и наличия оборудования, колебался в пределах 5160-5225 кг.



Мощь этих автомобилей действительно впечатляет. Взять хотя бы описание ЗИЛ 41045:



Весьма достойный объем и у системы охлаждения — 21,5 л. Двигатель оснащен двумя системами зажигания — рабочей и аварийной. У автомобиля два аккумулятора, два бензонасоса, две электрические цепи. Мощность двигателя 315 л.с. (при 4500 об/мин). А пик крутящего момента 608 Нм приходится на 2500 об/мин. Результат просто блестящий! Лимузин массой 3600 кг способен развить скорость 190 км/ч, а «сотню» набирает за 13 секунд.



Мало того, на полностью спущенных шинах автомобиль способен двигаться со скоростью до 160 км/ч. «Линкольн Таун Кар» может отдыхать — в соревновании с ЗИЛом он проиграет по всем статьям. Особенно ощущается чудовищная разгонная динамика. Несколько секунд задумчивости «автомата», и пассажиров уже приятно вдавливает в сиденье.



Но самый поразительный маневр ЗИЛа — это разворот. На широкой дороге большая и тяжелая машина разворачивается с легкостью «малолитражки». Скорость при этом может оставаться достаточно высокой. На узких улицах и во дворах ЗИЛу значительно сложнее, все-таки радиус разворота 15 метров.



На дачу на 4105-м тоже не поедешь — у машины очень маленький клиренс. Тормоза — спереди и сзади дисковые — способны остановить тепловоз. В топливный бак вмещается 120 л «95-го». Но на длительную поездку без заправок лучше не рассчитывать. Минимальный расход топлива — 22 л на «сотню».

Источник: nashaplaneta.su