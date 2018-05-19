Тайное видео Google о влиянии на выбор и привычки человека

Компания Google создала по-настоящему жуткий видеоролик, который легко мог бы появиться на Netflix в рамках шоу «Черное зеркало». Он повествует о будущем, в котором можно было бы изменить историю наших пользовательских данных для того, чтобы повлиять на поведение человека.

Видео было опубликовано благодаря The Verge. Его создателем является Ник Фостер, глава дизайна в отделе исследований и разработок Google X. Эта работа датируется 2016 годом.

Основываясь на теории эволюции и ссылаясь на книгу Ричарда Докинза 1976 года «Эгоистичный ген«, Фостер предложил подумать о постоянно развивающейся библиотеке онлайн записей о человеке, которую он назвал «Эгоистичной книгой». По его словам, в будущем все эти данные можно будет использовать не только для предсказания нашего поведения, но и для направления его к желаемому результату.

Западные коллеги уже связались с Google и потребовали прокомментировать видео. Компания заявила, что видео было спроектировано как провокационное и никак не связано с проектами Google, которые в настоящее время находятся в разработке.

Мы понимаем, что это тревожно – это должно быть так. Это был мысленный эксперимент команды разработчиков, собранной несколько лет назад, который использует технику, известную как «спекулятивный дизайн», для изучения неудобных идей и концепций и попыток спровоцировать дискуссию и дебаты. Все это не связано с какой-либо текущей или будущей продукцией.