Ливийская рекурсия Трампа
11:52. 18 мая 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: «О, мы собираемся дать вам защиту. Мы собираемся дать вам военную силу. Мы собираемся дать вам все это. Мы вошли и уничтожили его. И мы сделали то же самое с Ираком.
Эта модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку. Но если мы заключим сделку, думаю, Ким Чен Ын будет очень-очень счастлив. Я действительно думаю, что он будет очень счастлив. (с)
Попытки склонить КНДР к пути Ливии продолжаются, причем наблюдается просто запредельная нелогичность.
Выберете путь Ливии иначе с вами будет как в Ливии, хотя вполне очевидно, что именно отказ от ливийских программ ОМП облегчил для США последующее уничтожение этой страны.
1. Ливия отказалась от своего ОМП и была разрушена США.
2. КНДР предлагают отказаться от своего ОМП, чтобы не быть уничтоженной как страна, которая отказалась от своего ОМП.
Такая вот своеобразная рекурсия, которая конечно не может служить сколь-нибудь серьезной основой для переговоров. Что по этому поводу скажут в Пхеньяне, думаю, догадаться не трудно. Ким Чен Ын и МИД КНДР уже не раз давали понять, что не намерены вести переговоры, где с ними пытаются разговаривать языком угроз.
Примечательно и открытое признаные факта уничтожения двух суверенных государств. Помните рассказы различных дурачков (особенно про Ливию) про "народную революцию" и "восставших борцов за свободу". Ну так вот – агент Дональд в очищенной форме доносит суть произошедшего.
На встрече Трампа с Столтенбергом были и другие чудесные откровения:
1. Сегодня днем я хочу поблагодарить семь стран НАТО, в дополнение к Соединенным Штатам, которые будут соответствовать своим обязательствам по 2-процентным расходам на оборону НАТО. Сейчас, к сожалению, мы платим гораздо больше 2 процентов, что, вероятно, несправедливо по отношению к налогоплательщикам Соединенных Штатов.
2. Те, кто заплатил 2%, – Польша, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Греция и Соединенное Королевство. Они заплатили. Они были своевременны. Они заплатили по обязательствам, который они должны оплатить. У нас есть такие, которые пока не заплатили, ну, с ними будем справляться.
3. Мы все еще ожидаем от 20 государств-членов выполнения своих обязательств перед НАТО и что они должны потратить не менее 2 процентов на оборону. И 2 процента – очень низкое число. Число действительно должно составлять 4 процента. Два процента – очень низкое число.
4. Германия не внесла свой вклад, который она должна внести, а ведь она много выигрывает от этого – намного больше, чем Соединенные Штаты, честно говоря. В дополнение к этому, как вы знаете, они покупают огромное количество газа из России и платят миллиарды и миллиарды долларов.
5. Независимо от того, куда вы идете, независимо от того, где проблема, прямо за ней есть Иран и у нас этого больше не будет.
6. Ну, я думаю, мы помогли Сирии, фактически, уйти от сделки с Ираном, что было бы ужасной сделкой для Соединенных Штатов и, я думаю, для всего мира. И я думаю, что Сирия – надеюсь, Сирия начнет стабилизироваться.И я очень уважаю Сирию и народ Сирии. Это великие люди. Я знаю людей из Сирии.
7. Послушай, я хочу иметь мир во всем мире. Это то, чего я действительно хочу. Более, чем Нобелевскую премию мира или любую другую премию, я хотел бы видеть мир в идеале – на Ближнем Востоке – фактически, во всем мире.
8. В прошлом году мы потеряли 151 миллиард долларов, имея дело с Европейским союзом. Поэтому они могут назвать меня разными именами. И если бы я был ими, я бы тоже назвыал меня разными именами, потому что этого больше не будет.
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-nato-secretary-general-stoltenberg-expanded-bilateral-meeting/ – цинк
Все меньше разговоров про демократию, и все больше разговоров про деньги. Вассалы должны платить больше и не торговать с плохишами вроде России, Ирана и Китая, соблюдая американский санкционный режим.
PS. И да, пыточных дел мастерицу Джину Гаспел утвердили директором ЦРУ. "Лучшие" кадры времен Буша-младшего продолжают активно двигаться по карьерной лестнице.
Источник: colonelcassad.livejournal.com